شهادات عدم ممانعة «كهرباء ومياه» لإصدار رخص البناء في دبي رقمياً

في إطار جهودها لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وتسريع إنجاز وتقديم الخدمات، تتيح هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة «إصدار شهادات عدم الممانعة للبناء - كهرباء ومياه» للمقاولين والاستشاريين المسجلين لديها ممن يسعون للحصول على رخص البناء عبر القناتين الإلكترونيتين التاليتين:

منصة البناء في دبي: للمشاريع التي تقع ضمن اختصاص بلدية دبي في إصدار رخص البناء وشهادات الإنجاز، حيث يتم إصدار شهادة عدم الممانعة للبناء - كهرباء/ مياه ضمن حزمة الموافقات التي تشمل اعتماد التصاميم وتكلفة التوصيل، ويتم معالجة الطلب خلال 3 أيام عمل من تاريخ التقديم.

الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي: للمشاريع التي تقع ضمن المناطق الحرة وضمن اختصاص جهات تراخيص أخرى مثل «تراخيص، سلطة دبي للتطوير، سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة»، ويتم معالجة طلب شهادة عدم الممانعة للبناء – كهرباء خلال يومي عمل، وشهادة عدم الممانعة للبناء - مياه ثلاثة أيام عمل من تاريخ التقديم.

تعبئة طلب الخدمة إلكترونياً مع إرفاق المستندات المطلوبة، وبعد التقديم يتلقى مقدم الطلب إشعار تأكيد يتضمن الرقم المرجعي للطلب لمتابعة حالة الطلب.

إذا تم رفض الطلب، يتلقى مقدم الطلب إشعاراً لتقديم طلب جديد يحتوي على معلومات صحيحة أو إضافية، وإذا تم إرجاع الطلب بملاحظات، يتلقى مقدم الطلب إشعاراً لإعادة تقديم الطلب مع المعلومات الصحيحة أو الإضافية، وإذا تمت الموافقة على الطلب، يتلقى مقدم الطلب إشعاراً بالموافقة يتضمن نسخة من الموافقة قابلة للتنزيل.