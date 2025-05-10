11 جائزة محلية وعالمية حصدتها بلدية دبي خلال الربع الأول 2025

حصدت بلدية دبي 11 جائزة محلية وعالمية في عدد من القطاعات الحيوية الرائدة، والتي تتصل بمجالات عملها المتعددة، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تعكس هذه الجوائز والتكريمات الجهود المبذولة من البلدية لتعزيز وتطوير العمل البلدي والخدمات المبتكرة التي توفرها لشرائح واسعة في إمارة دبي.

ومن بين الجوائز التي حققتها بلدية دبي، نالت جائزة الأعمال الرشيقة والتي تنظمها «كونسورتيوم رشاقة الأعمال» عن فئة رشاقة الأعمال الشاملة الأعلى من بين مستويات الجائزة.

وحصلت أيضاً ضمن على الجائزة عن فئة مرونة الأعمال الشاملة. ويعكس هذا التكريم تبني بلدية دبي رشاقة الأعمال كأسلوب ومنهج عمل لضمان جاهزيتها واستعدادها على التكيف المرن والسريع.

كما نالت جائزة «المبتكر العالمي المتميز» (GDI) ضمن جوائز «المعهد العالمي للابتكار» (GInI) عن فئة القطاع العام، وذلك تقديراً لمبادرة «منتجي»، المنصة الرقمية الذكية لتسجيل المنتجات الاستهلاكية، التي أسهمت في تسريع تسجيل المنتجات، وتحسين الرقابة، وتقليل البصمة الكربونية، مما يعزز من شفافية وسلامة المنتجات في الأسواق.

إلى جانب ذلك، حصدت البلدية جائزة «إنترسك» 2025 عن فئة رواد مجال الأمن والسلامة من الحرائق، وذلك تقديراً لمساهماتها البارزة في تعزيز معايير الصحة والسلامة في الإمارة، والارتقاء بمستويات النضج في هذا المجال، بما يسهم في خلق بيئات عمل أكثر أماناً واستدامةً، وترسيخ ثقافة السلامة، والارتقاء بجودة الحياة في المجتمع.

وفازت بلدية دبي بالمركز الأول في جائزة «منظمة المهندسين الكيمائيين العالمية» ضمن فئة الطاقة المتجددة، إضافةً إلى المركز الثاني ضمن فئة التعليم والتطوير، وذلك عن منظومة التدريب باستخدام الواقع الافتراضي والمحاكاة في محطة جبل علي لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وحصدت مبادرة الريادة والتميز في مجال المشتريات العامة، جائزة «التألق العالمية» 2025، عن فئة الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا، وفئة الابتكار الكبير من جوائز الأعمال التجارية الكبرى.

وهدفت المبادرة إلى تصميم التحول الرقمي لتقديم أفضل الحلول التقنية المبتكرة لعملية الشراء بشكل استراتيجي، بما يعزز كفاءة وجودة الخدمات، ويخفض التكاليف.

كما حققت بلدية دبي لقب أفضل إدارة شاطئية فاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة من ضمن جوائز «أسلوب الحياة الفاخر»، وذلك عن مبادرة تحسين رحلة زوار الشواطئ العامة، وتوفير خدمات متكاملة تخدم جميع فئات المجتمع والسياح وأصحاب الهمم. إلى جانب ذلك، فازت بلدية دبي بعدد من فئات جائزة «أفكار الإمارات»، وجائزة «الأفكار العربية الدولية»، وذلك تتويجاً لمبادراتها وجهودها في مختلف مجالات العمل البلدي.

وحققت البلدية إنجازات رائدة بفوزها بخمس فئات ضمن جوائز «مجلس السلامة البريطاني» تقديراً لالتزام بلدية دبي الراسخ بتعزيز ثقافة السلامة، وحرصها على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين.

والشركاء، والزوار، وأصحاب الهمم، من خلال منظومة متكاملة وفق المعايير العالمية وتواكب رؤية البلدية «بلدية رائدة لمدينة عالمية». كما نالت فئة التميز في خدمة العملاء 2025، ضمن جوائز «مجموعة إنتلجنس للأعمال»، وفئة «مشروع الاستدامة للعام» من جوائز «معرض التحكم بالمشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» عن مبادرة استراتيجية التشجير والمناطق المفتوحة.