«دبي الصحية» تفتتح مجلس السعادة ووحدة العناية الخاصة بمركز الثلاسيميا

أعلنت «دبي الصحية» عن افتتاح مجلس السعادة ووحدة العناية الخاصة في مركز الثلاسيميا التابع لها، بدعم من مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بصحة الإنسان، وتزامناً مع اليوم العالمي للثلاسيميا الذي يوافق 8 مايو من كل عام. شهد الافتتاح الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة.

والدكتور عبدالله الخياط، المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة للأطفال، وأيوب الملا، المدير التنفيذي للعمليات، «وي ون»، كما حضر من «دي بي ورلد» كل من: نبيل قائد، نائب الرئيس التنفيذي، والدعم المؤسسي، ومروان الجسمي نائب الرئيس الأول في إدارة الموظفين، وعلياء الجناحي، نائب رئيس إدارة الصحة والسلامة والبيئة، وجل لامبرت، نائب الرئيس للاتصال المؤسسي.

تم تجديد مجلس السعادة ووحدة العناية الخاصة في مركز الثلاسيميا بدعم من مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عبر «مؤسسة الجليلة»، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية». ويُقدّم المركز، الذي تأسس قبل 30 عاماً، خدمات علاجية سنوية لنحو 8.872 مريضاً من المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات العمرية.

وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: «تجسد هذه الشراكة مع دبي الصحية في تجديد مجلس السعادة ووحدة العناية الخاصة بمركز الثلاسيميا التزاماً بتعزيز التجربة العلاجية للمرضى». وأكد الدكتور عامر شريف، أهمية الشراكات الاستراتيجية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التحول المنشود في قطاع الرعاية الصحية.

وأعرب الدكتور عامر الزرعوني عن شكره وتقديره لمجموعة «دي بي ورلد»، على دعمها السخي، الذي تمكنت من خلاله تجديد مجلس السعادة ووحدة العناية الخاصة في مركز الثلاسيميا.