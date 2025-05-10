مكتبة محمد بن راشد تعزز المصادر المعرفية لموظفي «وزارة الصحة»

استقبلت مكتبة محمد بن راشد وفداً رسمياً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، بحضور الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة «مكتبة محمد بن راشد» لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجهتين، في إطار دعم موظفي الوزارة وتعزيز مصادرهم المعرفية والثقافية.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، «نؤمن في مكتبة محمد بن راشد بأن بناء مجتمع أكثر وعياً وصحة يبدأ من تعزيز الشراكات المعرفية مع المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

حيث يعكس هذا التعاون رؤيتنا في توظيف الثقافة والمعرفة كأدوات استراتيجية تسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتمكين الباحثين والمختصين من الوصول إلى أفضل الممارسات والتشريعات الطبية المعتمدة في الدولة».

وتابع «نفخر بأن تكون المكتبة اليوم حاضنة للمعرفة الطبية، ومنصة داعمة لتطوير الكوادر الصحية، من خلال ما نوفره من مصادر بحثية متقدمة، وبنية تحتية معرفية رائدة، ومرافق تناسب جميع أفراد المجتمع ومن بينهم أصحاب الهمم».

من جهته، أكد الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، أن التعاون مع مكتبة محمد بن راشد يعد نموذجاً وطنياً متقدماً لتكامل المعرفة والصحة، ويعكس التزام الوزارة بترسيخ بيئة داعمة للبحث والتطوير، وتعزيز جاهزية الكوادر الصحية من خلال تمكينهم من الوصول إلى مصادر معرفية موثوقة وحديثة.

لافتاً إلى أن هذه الشراكة تنسجم مع رؤية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بناء منظومة صحية قائمة على الابتكار والمعرفة والبحث العلمي، بما يعزز جودة الحياة في الدولة، حيث إن المكتبة شريك استراتيجي في زيادة الوعي بالسياسات الصحية وتعزيز الثقافة المجتمعية.