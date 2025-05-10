«دفاع مدني دبي» تختتم مؤتمر قادة الإطفاء

اختتمت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، بالتعاون مع جمعية مهندسين الإطفاء العالمية، أعمال مؤتمر قادة الإطفاء والإنقاذ العالمي، وسط حضور كبير من الخبراء وممثلي كبرى منظمات الإطفاء والشركات المختصة في مجال السلامة والحماية والوقاية.

تضمّن المؤتمر، الذي ركز على أهم الموضوعات المتعلقة بمجال قطاع الحرائق والسلامة، ويعد منصة لأفضل الخبراء والمؤثرين البارزين في مجال الإطفاء والإنقاذ، جلسات حوارية عدة وعروضاً تقديمية حول أهم الموضوعات المتعلقة بمجال قطاع الحرائق والاستدامة وتحسين علوم وإجراءات الإطفاء، والوقاية من الحريق، وهندسة الإطفاء والعمليات والتدابير المرتبطة بها.