Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

«دفاع مدني دبي» تختتم مؤتمر قادة الإطفاء

undefined's profile picture

البيان

دبي

اختتمت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، بالتعاون مع جمعية مهندسين الإطفاء العالمية، أعمال مؤتمر قادة الإطفاء والإنقاذ العالمي، وسط حضور كبير من الخبراء وممثلي كبرى منظمات الإطفاء والشركات المختصة في مجال السلامة والحماية والوقاية.

تضمّن المؤتمر، الذي ركز على أهم الموضوعات المتعلقة بمجال قطاع الحرائق والسلامة، ويعد منصة لأفضل الخبراء والمؤثرين البارزين في مجال الإطفاء والإنقاذ، جلسات حوارية عدة وعروضاً تقديمية حول أهم الموضوعات المتعلقة بمجال قطاع الحرائق والاستدامة وتحسين علوم وإجراءات الإطفاء، والوقاية من الحريق، وهندسة الإطفاء والعمليات والتدابير المرتبطة بها.