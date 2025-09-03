"طرق دبي" تعلن ساعات تقديم خدماتها خلال عطلة المولد النبوي الشريف 1447

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة المولد النبوي الشريف 1447. وتشمل ساعات العمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

مراكز إسعاد المتعاملين

جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ستكون مغلقة خلال عطلة المولد النبوي الشريف، يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والطوار والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ (الفحص الفني)

ستكون مراكز مزودي الخدمة مغلقة خلال عطلة المولد النبوي الشريف، يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم السبت بتاريخ 6 سبتمبر 2025.

مترو دبي (بخطيه الأحمر والأخضر):

الجمعة، 5 سبتمبر 2025

5:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي

محطات الخطين الأحمر والأخضر

ترام دبي:

الجمعة، 5 سبتمبر 2025

6:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي

حافلات المواصلات العامة (باص دبي):

لمعرفة التغييرات على مواعيد الحافلات خلال عطلة المولد النبوي الشريف، الرجاء الدخول إلى تطبيق سهيل.

النقل البحري

لمعرفة مواعيد النقل البحري خلال عطلة المولد النبوي الشريف، الرجاء الدخول إلى الرابط أدناه:

https://rta.ink/4ieNSa0

المواقف العامة

ستكون جميع المواقف العامة مجانية خلال عطلة المولد النبوي الشريف 1447 يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، باستثناء المواقف متعددة الطوابق ومواقف بوابة الخيل (N.365)، على أن يستأنف تطبيق التعرفة يوم السبت بتاريخ 6 سبتمبر 2025.