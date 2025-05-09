تفاهم بين «سالك» و«إينوك» لتقديم حلول دفع ذكية للمتعاملين

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تطوير حلول دفع ذكية وسلسة، من شأنها الارتقاء بتجربة المتعاملين في محطات خدمة إينوك.

وقّع مذكرة التفاهم في المقر الرئيس لمجموعة إينوك، إبراهيم سلطان الحداد الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، وزيد القفيدي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة إينوك.

وتتيح المذكرة لمتعاملي سالك وإينوك، تجربة دفع سلسة ومتكاملة، من خلال توفير خيارات دفع متكاملة لتسديد مستحقات الوقود والخدمات الأخرى في شبكة محطات خدمة إينوك، ومواقع التجزئة الخاصة بها، حيث يتم خصم قيمة المعاملات بصورة تلقائية من رصيد العميل في محفظته الرقمية الخاصة بـ«سالك»، وذلك بالاعتماد على كاميرات مُجهزة بتقنية التعرف التلقائي على لوحة الأرقام، وهي تقنية موثوقة، تُستخدم حالياً في أكثر من 25 موقعاً لمواقف السيارات، ومن المزمع توسيع نطاق تطبيقها قريباً، ليشمل ما يزيد على 127 موقعاً. كما تتم عمليات الدفع بسلاسة عبر المحفظة الرقمية لسالك، والمتوفرة في وجهات رئيسة، مثل دبي مول ومارينا مول، وسوق البحار ودبي هاربر وممشى مارينا دبي وميراكل جاردن وغيرها.

وقال إبراهيم سلطان الحداد الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «يأتي تعاوننا مع إينوك، في إطار تحقيق مستهدفاتنا الاستراتيجية، والرامية إلى تسريع التحول الرقمي على مستوى قطاع النقل والخدمات. إذ نهدف من خلال المذكرة، إلى توفير حلول دفع مبتكرة وآمنة وسلسة، إلى الارتقاء بمستوى راحة المتعاملين والسائقين، حيث تعزز من التزامنا في توفير تقنيات متطورة، من شأنها تبسيط المعاملات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مكانة سالك، بوصفها إحدى الجهات الفاعلة في مساعي توفير حلول التنقل المستدامة والذكية في مختلف أنحاء إمارة دبي.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يسعدنا التعاون مع شركة «سالك» في هذه الاتفاقية، التي تمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز تجربة العملاء في محطات الخدمة التابعة لنا».