«إقامة دبي» تحتفي بعطاء 50 موظفاً متقاعداً لدورهم في مسيرة التميز المؤسسي

نظّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي حفلاً تكريمياً خاصاً لعام 2024 احتفاءً بـ50 موظفاً متقاعداً، ممن أسهموا طوال سنوات خدمتهم في مسيرة التميز المؤسسي للإدارة، بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير عام، واللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، إلى جانب مساعدي المدير العام.

وجاء تنظيم الحفل في إطار حرص إقامة دبي على تكريم الجهود المخلصة التي بذلها موظفوها المتقاعدون، واعتمد المدير العام الفريق محمد أحمد المري مسمى «رفقاء الدرب» بدلاً من «المتقاعدين» تقديراً لعطائهم وجهودهم المتفانية التي شكّلت ركيزة أساسية من ركائز نجاح الإدارة وتطورها المؤسسي.

وعبّر الفريق محمد أحمد المري عن خالص امتنانه وتقديره للمتقاعدين، قائلاً: «نحتفي بنخبة من الزملاء الذين قدموا عصارة جهدهم وإخلاصهم، وأسهموا في رسم ملامح التميز الذي وصلت إليه إقامة دبي، وستظل أبوابنا مفتوحة لهم دوماً، فهم جزء لا يتجزأ من أسرتنا المؤسسية».

وأشار اللواء عوض العويم إلى أن قيمة الإنسان بما يقدمه من أثر إيجابي، ورفقاء الدرب جسّدوا على الدوام قيم العطاء والانتماء، وتركوا إرثاً مهنياً نفخر به ونتعلم منه.

وأكد أن هذا التكريم السنوي يعكس التزام إقامة دبي بتقدير الجهود وتعزيز ثقافة العطاء المستدام، بما يسهم في تحفيز الكوادر الوظيفية على مواصلة مسيرة التميز المؤسسي.