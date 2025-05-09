«أوقاف دبي» توزع «حقيبة مصحف البصيرة» في المغرب

وزعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي 646 نسخة من «حقيبة مصحف البصيرة لفاقدي البصر» على عدد من المؤسسات والجهات المعنية برعاية أصحاب الهمم بالمملكة المغربية الشقيقة.

وجاءت هذه المبادرة بالتعاون مع شركة همم للخدمات التعليمية لتوزيع نسخ من «حقيبة مصحف البصيرة» على أصحاب الهمم في العاصمة المغربية الرباط ومدينة الدار البيضاء، من منتسبي جمعية سواعد الخير الوطنية لتنمية الشخص المعاق، وجمعية تضامن الكفيف والمبصر، والجمعية الوطنية للمكفوفين، ومعهد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، ممن يجيدون القراءة على طريقة «برايل» لإعانتهم على سماع وتدبر القرآن الكريم.



وبيّنت المؤسسة أن المصحف، الذي يحمل اسم «مصحف البصيرة»، تم إنتاجه بالتعاون مع شركة ماليزية، ويضم فهرساً بطريقة «برايل»، وقلماً إلكترونياً صوتياً يتيح لفاقدي البصر اختيار الآيات والاستماع لها، كما يوفر المصحف إمكانية الاستماع للتلاوة بأصوات مشاهير القرّاء، ومعرفة معاني الكلمات وأسباب النزول.



وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن مبادرة توزيع «مصحف البصيرة» تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى رعاية وتمكين أصحاب الهمم وتقديم أفضل الخدمات لهم، وقال المطوع إن المؤسسة حرصت على مواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في الارتقاء بمنظومة الخدمات الرقمية وتفعيل التقنيات الحديثة في المبادرات الإنسانية.



وقال فهد البناي، رئيس قسم المصارف الوقفية في المؤسسة، إن توزيع «حقيبة مصحف البصيرة لفاقدي البصر» جاء خلال فعاليات جرى تنظيمها بالتعاون مع شركة همم للخدمات التعليمية ضمن عدد من المؤسسات والجهات المعنية برعاية أصحاب الهمم بالمملكة المغربية الشقيقة، بهدف تيسير سماع القرآن الكريم لهذه الفئة وتنمية مهارات التثقيف الذاتي لديهم دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين.