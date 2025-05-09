«الإمارات للشحن الجوي» تنقل 2.3 مليون طن من البضائع

سجلت «الإمارات للشحن الجوي» أداءً قوياً خلال السنة المالية 2024 / 2025، حيث نقلت 2.3 مليون طن من البضائع حول العالم، بنمو 7 %، مقارنة بالسنة المالية السابقة، مدعومة بانضمام طائرتي شحن جديدتين من طراز بوينغ 777، إضافة إلى طائرتين مستأجرتين (بعقود تشغيل كاملة) من طراز بوينغ 747، ما أتاح سعة إضافية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي.

وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع الخدمات اللوجستية العالمية، سجلت «الإمارات للشحن الجوي» إيرادات قوية، بلغت 16.1 مليار درهم (4.4 مليارات دولار)، لتسهم بنسبة 13 % من إجمالي إيرادات طيران الإمارات، كما ارتفعت حصيلة الشحن لكل طن كيلومتري بنسبة 10 %، ليعود إلى مستويات السوق ما قبل الجائحة.

طلبات شراء

كما قدمت طيران الإمارات طلباً لشراء 10 طائرات شحن إضافية من طراز بوينغ 777، في استثمار كبير، يهدف إلى ترسيخ مكانة ذراع الشحن التابعة لها، كلاعب محوري في التجارة العالمية والخدمات اللوجستية.

وبموجب الطلبية، سيصل عدد طائرات الشحن ضمن أسطول «الإمارات للشحن الجوي»، إلى 21 طائرة، بحلول ديسمبر 2026، وبنهاية السنة المالية في 31 مارس 2025، بلغ إجمالي أسطول طائرات الإمارات للشحن الجوي 10 طائرات من طراز بوينغ 777F. كما سجلت شركات مجموعة الإمارات والشركات التابعة، نتائج بارزة خلال السنة المالية 2024 ـ 2025.

تموين الطائرات

وحققت الإمارات لتموين الطائرات إيرادات قياسية، بلغت 1.1 مليار درهم (293 مليون دولار) من عملائها الخارجيين، بنمو 11 % عن السنة المالية الماضية، وقدمت الشركة 15.4 مليون وجبة لـ 114 ناقلة من عملائها في دبي، كما التزمت الشركة باستثمار قدره 160 مليون درهم، لتوسيع منشأة «لينين كرافت Linencraft»، لتصل قدرتها الاستيعابية إلى 400 طن من الغسيل يومياً بحلول 2026. كما ارتفعت إيرادات شركة الإمارات للترفيه والتجزئة Emirates Leisure Retail (ELR)، و«إم إم آي» 6 %، إلى 3.1 مليارات درهم (847 مليون دولار)، مدفوعة بالطلب القوي من العملاء، عبر محفظتها المتنوعة من المنتجات. وقد توسعت الشركتان، من خلال افتتاح متاجر ومنافذ للمأكولات والمشروبات في 22 موقعاً جديداً، بما في ذلك أول منفذ بيع بالتجزئة لشركة «إم إم آي» في سريلانكا.

وبفضل التدفقات والأرصدة النقدية القوية، واصلت طيران الإمارات الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية خلال السنة المالية 2024 ـ 2025، بما في ذلك دفعات ما قبل تسليم الطائرات، وأقساط التمويل المستحقة، باستخدام الاحتياطي النقدي، الذي بلغ 49.7 مليار درهم حتى 31 مارس.

كما سددت طيران الإمارات كامل قيمة سنداتها البالغة (750 مليون دولار)، والتي أصدرتها في عام 2013، لمدة 12 عاماً.

أداء «دناتا»

سجّلت دناتا نمواً 2 % في الأرباح قبل احتساب الضرائب، لتصل إلى 1.6 مليار درهم (430 مليون دولار)، خلال 2024 ـ 2025، مدفوعة بالأداء القوي في جميع وحدات الأعمال، وبشكل خاص من عمليات المطارات، وعمليات التموين والتجزئة.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية لدناتا بنسبة 10 %، لتسجل مستوى قياسياً جديداً، بلغ 21.1 مليار درهم (5.8 مليارات دولار)، مدفوعة بنمو حركة الطيران والسفر في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أسواقها الرئيسة: أستراليا، أوروبا، دولة الإمارات، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وحافظت عمليات دناتا الدولية على مساهمتها بنسبة 75 % من إجمالي الإيرادات، وهي النسبة ذاتها المسجلة في السنة المالية السابقة.

وفي إطار جهودها لتعزيز قدراتها التشغيلية، وتوسيع طاقتها الاستيعابية لمواكبة تطلعات العملاء وخطط النمو المستقبلي، استثمرت دناتا 579 مليون درهم (158 مليون دولار)، خلال السنة المالية 2024 ـ 2025. وشملت هذه الاستثمارات، شراء معدات دعم أرضي كهربائية وهجينة، في إطار استراتيجيتها البيئية، وبناء مرافق جديدة للتموين في أستراليا، وتوسعة البنية التحتية للشحن في دولة الإمارات.

تكاليف تشغيلية

وارتفعت التكاليف التشغيلية لدناتا خلال السنة المالية بنسبة 10%، لتصل إلى 19.7 مليار درهم (5.4 مليارات دولار)، تماشياً مع نمو العمليات في أقسام عمليات المطارات والتموين والتجزئة والسفر. وتراجعت الأرصدة النقدية لدناتا بمقدار 468 مليون درهم، إلى 3.7 مليارات درهم (1 مليار دولار)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى توزيعات الأرباح لمالكها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إضافة إلى تمويل الاستثمارات، وسداد الالتزامات المالية.

وشهدت أعمال دناتا تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية، بلغت 2.7 مليار درهم (735 مليون دولار)، ما يعكس التحسن الكبير في الإيرادات.

مناولة

وتدير دناتا عمليات مناولة قرابة 70 ألف رحلة سنوياً لـ 22 ناقلة جوية في روما، ما يضاعف تقريباً حضورها في السوق الإيطالية، التي تشمل أيضاً مطاري ميلانو – مالبينسا ولينيت. كما جددت دناتا تراخيص تشغيلها لمدة 7 سنوات، في كل من زيورخ وبروكسل، وأطلقت عملياتها في مطار رالي-دورهام الدولي في الولايات المتحدة.

وفي مجال مناولة الشحن، واصلت دناتا استثماراتها التوسعية لمواكبة الطلب العالمي المتنامي. ففي دبي، شرعت «دناتا لوجستيكس»، التابعة لدناتا، في بناء مستودع بمساحة 57 ألف متر مربع في «دبي الجنوب»، باستثمار 27 مليون دولار.