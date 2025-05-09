14 مليار درهم استثمارات مجموعة الإمارات خلال عام

استثمرت مجموعة الإمارات 14 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) خلال السنة المالية 2024 ـ 2025، في طائرات ومرافق ومعدات وشركات جديدة، وتسخير أحدث التقنيات لدعم خطط النمو المستقبلي للمجموعة.

وارتفع إجمالي أعداد العاملين في المجموعة 9 % إلى 121223 موظفاً، وهو أكبر حجم لها على الإطلاق، في ظل مواصلة طيران الإمارات ودناتا أنشطة التوظيف على مستوى العالم لدعم توسعات عملياتهما وتعزيز قدراتهما المستقبلية.

أداء طيران الإمارات

ونمت السعة التشغيلية الإجمالية لطيران الإمارات من الركاب والشحن 4 % إلى 60 مليار طن كيلومتري متاح بنهاية السنة المالية 2024 / 2025، لتقترب بذلك من مستويات ما قبل الجائحة.

وخلال السنة، أطلقت طيران الإمارات رحلات إلى وجهتين جديدتين هما بوغوتا ومدغشقر، واستأنفت خدماتها إلى كل من بنوم بنه، ولاجوس، وأديلايد، وإدنبرة، كما عززت عملياتها إلى 21 وجهة أخرى لمواكبة الطلب المتنامي. وبحلول 31 مارس 2025، كانت الناقلة تُسيّر رحلاتها إلى 148 مدينة في 80 دولة وإقليماً.

كما عززت شبكة شراكاتها لتصل إلى 33 اتفاقية تبادل للرموز و118 اتفاقية إنترلاين، ما وفّر لعملائها إمكانية الوصول بسلاسة إلى أكثر من 1750 وجهة خارج شبكتها المباشرة.

سعة جديدة

وشهدت السنة أيضاً انضمام أول طائرة من طراز الإيرباص A350 إلى أسطول طيران الإمارات، ما أضاف سعة استيعابية جديدة مكّنت الشركة من تلبية الطلب باستخدام أحدث منتجاتها، بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة التي لاقت إقبالاً واسعاً، ونظام الترفيه الجوي من الجيل الجديد.

وبحلول 31 مارس، كانت الناقلة قد استلمت 4 طائرات A350 دخلت الخدمة على وجهات تشمل إدنبرة، وأحمد آباد، والمنامة، وكولومبو، والكويت، ومومباي.

وفي ظل التأخير المستمر في تسليم الطائرات الجديدة، أضافت طيران الإمارات 99 طائرة إلى برنامج تحديث الأسطول، ليصل العدد الإجمالي للطائرات المشمولة في البرنامج إلى 219 طائرة، ضمن خطة تحديث شاملة باستثمار قدره 5 مليارات دولار. وبنهاية السنة المالية، بلغ عدد الطائرات التي لا تزال قيد التسليم ضمن سجل الطلبيات 314 طائرة، تشمل 61 طائرة A350، و205 طائرات بوينج X777، و35 طائرة دريملاينر 787، و13 طائرة شحن F777.

وبنهاية مارس 2025، بلغ إجمالي عدد الطائرات في أسطول طيران الإمارات 260 طائرة، مع متوسط عمر يبلغ 10.7 سنوات.

وبفضل التوزيع الاستراتيجي للسعة لمواكبة الطلب القوي عبر الأسواق، سجلت طيران الإمارات زيادة بنسبة 6 % في إيراداتها خلال السنة المالية لتبلغ 127.9 مليار درهم (34.9 مليار دولار). وتأثرت ربحية الشركة سلبياً بمقدار 718 مليون درهم (196 مليون دولار)، نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات وانخفاض قيمة العملة في بعض الأسواق الرئيسية للناقلة.

تدفقات نقدية

وسجلت طيران الإمارات أعلى تدفقات نقدية تشغيلية في تاريخها بلغت 40.8 مليار درهم (11.1 مليار دولار) خلال السنة المالية 2024 ـ 2025، في انعكاس مباشر لأدائها التجاري القوي، مما يدعم قدرتها على التوسع والنمو في المرحلة المقبلة.

وارتفعت التكاليف التشغيلية الإجمالية بنسبة 4 % مقارنة بالسنة المالية الماضية، وشكّلت تكاليف الوقود والموظفين أكبر مكوّنين في التكلفة الكلية للعام 2024 ـ 2025، تليهما تكلفة الملكية (الاستهلاك والإطفاء). وشكّل الوقود 31 % من إجمالي التكاليف التشغيلية، مقارنة بنسبة 34 % في السنة المالية 2023 ـ 2024.

وانخفضت فاتورة الوقود بشكل طفيف إلى 32.6 مليار درهم (8.9 مليارات دولار)، مقارنة بـ34.2 مليار درهم (9.3 مليارات دولار) في السنة المالية الماضية، ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض متوسط أسعار الوقود بنسبة 10 %، إلى جانب المكاسب الناتجة عن عمليات التحوط، والتي أسهمت في تعويض أثر ارتفاع كميات الوقود المستهلك بنسبة 5 % نتيجة زيادة عدد الرحلات.

طلب قوي

وبفضل الطلب القوي على السفر عبر مختلف شرائح العملاء، وقوة شبكة وجهاتها العالمية، وجاذبية منتجاتها، سجّلت طيران الإمارات رقماً قياسياً جديداً على صعيد صافي الأرباح بعد خصم الضريبة بلغ 19.1 مليار درهم (5.2 مليارات دولار)، متجاوزة أرباح العام الماضي البالغة 17.2 مليار درهم (4.7 مليارات دولار)، مع تحقيق هامش ربح استثنائي بلغ 14.9 %، ما يُعد أفضل أداء في تاريخ الناقلة، وكذلك في قطاع الطيران على مستوى العالم خلال فترة التقرير المالي 2024 ـ 2025.

ونقلت طيران الإمارات 53.7 مليون راكب في السنة المالية 2024 - 2025 بنسبة نمو قدرها 3 %، مع ارتفاع السعة المقعدية بنسبة 4 %. وأعلنت الناقلة أن ملاءة المقاعد بلغت 78.9%، بانخفاض طفيف عن نسبة 79.9 % المسجلة في السنة المالية السابقة، كما حافظ معدل العائد على الراكب لكل كيلومتر على استقراره عند 36.6 فلساً (10 سنتات أمريكية).

وواصلت طيران الإمارات الاستثمار في تقديم تجارب أفضل للعملاء، فإلى جانب مجموعة من التحسينات على خدماتها على متن الطائرة خلال السنة المالية 2024 ـ 2025، استثمرت الناقلة 63 مليون درهم لتطوير صالاتها المخصصة، حيث افتتحت صالتين جديدتين في مطاري لندن ستانستد وجدة، ليصل إجمالي عدد صالات طيران الإمارات حول العالم إلى 41 صالة.