حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد دبي مستمرة بنهج الاستثمار في المواطن

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن حكومة دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مستمرة في نهج الاستثمار في صحة المواطن، وتعليمه، وراحته، التي تشكل أولوية ورهاناً لقيادة دبي نحو آفاق جديدة من الريادة العالمية.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس": ترأستُ اليوم اجتماع المجلس التنفيذي، واعتمدنا حزمة سياسات ومبادرات استراتيجية لخدمة مجتمع دبي. فقد أقررنا خطة متكاملة للمنظومة الصحية تشمل 3 مستشفيات و33 مركز رعاية صحية أولية بحلول 2033، إضافة لمراكز تميز متخصصة لتقديم أرقى الخدمات في كافة مناطق دبي الريفية والجديدة."

وأضاف سموه: "اعتمد المجلس التنفيذي سياسة تمكين الطلبة الإماراتيين في التعليم الخاص عبر التحاقهم بمدارس حاصلة على تقييم جيد وأعلى. وفي محور الأسرة، أقررنا إنشاء المركز الموحد للرعاية الأسرية لتقديم الدعم والإرشاد الشامل، كما أقررنا سياسة المباني الذكية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وخفض النفقات عبر تبني أحدث التقنيات وأعلى المعايير العالمية."

واكد سموه أن "حكومة دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مستمرة في نهجها بالاستثمار في صحة المواطن، وتعليمه، وراحته… فهذه أولويتنا ورهاننا عليهم لقيادة دبي نحو آفاق جديدة من الريادة العالمية بما يضمن تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والأجندة الاجتماعية 33 بطموحات لا تعرف المستحيل."