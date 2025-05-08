«أكاديمية جهاز الرقابة المالية في دبي» تطلق الدفعة الثالثة من برنامج «الدبلوم المهني – المدقق الحكومي»



استمراراً للتعاون الاستراتيجي بين أكاديمية جهاز الرقابة المالية في دبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أعلن الجانبان عن إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج «الدبلوم المهني – المُدقّق الحكومي»، والذي يُعد من أبرز البرامج المهنية المتخصصة في مجال التدقيق الحكومي، ويهدف إلى بناء نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في وحدات التدقيق الداخلي ضمن الجهات الحكومية في دبي.

ويأتي إطلاق هذه الدفعة استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسختان السابقتان من البرنامج، حيث شهدت النسخة الثانية مشاركة 26 منتسباً من 16 جهة حكومية، خضعوا لتدريب شامل يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مع دعم مخصص للحصول على الشهادات المهنية الدولية المعتمدة في مجال التدقيق. وأما نسخة هذا العام، فتمتد على مدار 90 يوماً تدريبياً، موزعة بين محاضرات أكاديمية والتدقيق العملي تُنفّذ ضمن بيئات العمل الحكومية.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي: «نُطلق الدفعة الثالثة من برنامج «الدبلوم المهني – المُدقّق الحكومي»، امتداداً لنجاح ملحوظ شهدته النسخ السابقة، وحرصاً على استمرارية تطوير كفاءات وطنية قادرة على دعم مهام التدقيق في الجهات الحكومية، بما يتماشى مع تطلعات حكومة دبي».

ومن جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يأتي إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج «الدبلوم المهني – المُدقّق الحكومي»، ضمن جهودنا المستمرة لإعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تعزيز الحوكمة المالية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وفق رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي».

وأضاف: «البرنامج لا يقتصر على تزويد المشاركين بالمعرفة الأكاديمية، بل يركز على التطبيق العملي لأفضل الممارسات في التدقيق والرقابة المالية، ما يؤهل الخريجين للقيام بدور فاعل في حماية المال العام وتعزيز ثقة المجتمع في أداء المؤسسات الحكومية، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون المثمر مع جهاز الرقابة المالية بدبي لإعداد المزيد من الكفاءات القادرة على قيادة عمليات التدقيق والرقابة المالية بتميز».

ويجسّد التعاون بين أكاديمية جهاز الرقابة المالية في دبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية نموذجاً وطنياً ناجحاً في إعداد وتطوير الكفاءات، ورفع مستوى الاحتراف في ممارسة الرقابة المالية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمرجعية إقليمية للحوكمة والشفافية.