بلدية دبي تطلق مبادرة «مشرف هب» في بيئة ترفيهية

أطلقت بلدية دبي مبادرة «مشرف هب» وسط حديقة غابات مشرف الوطنية، إحدى أبرز المبادرات الترفيهية، التي تعيد صياغة مفاهيم الترفيه والتسلية .

وتأتي فكرة «مشرف هب» ضمن مشاريع التطوير الشاملة، التي تنفذها بلدية دبي في الحدائق العامة والمرافق الترفيهية لتعزيز جودة حياة سكان وزوار الإمارة ورفاهيتهم.

وذلك من خلال ما تشمله من ممكنات ومزايا وخدمات ترفيهية متكاملة؛ إذ تضم منطقة مخصصة للمهارات، تحتوي على مضمار للدراجات الجبلية يُعد الأطول من نوعها في قلب الإمارة، ومناطق المقاهي والمطاعم التي تقدم تجارب غنية إلى زوارها، إضافة إلى مرافق متكاملة وشاملة.

تجارب

كما عززت بلدية دبي من خصائص «مشرف هب» بإضافة عناصر الإضاءة، التي تتيح تمديد أوقات تشغيل المبادرة خلال الفترة الليلية، وتعزيز تجارب الزوار والاستمتاع بأوقاتهم مساء.

إلى جانب ذلك ستستضيف «مشرف هب» العديد من الفعاليات الرياضية منها؛ سباقات الدراجات الهوائية، وسباقات الجري، والتي ستتيح الفرصة والمساحة للشركاء من القطاع الحكومي والخاص لتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية المختلفة ضمن المبادرة.

وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «مبادرة «مشرف هب» تبرز حرص بلدية دبي على تحقيق مستهدفاتها في تعزيز ريادة وجاذبية دبي، من خلال تطوير شامل للمرافق الترفيهية والخدمية المُصممة، وفق أعلى معايير الترفيه على مستوى العالم، والمجهزة بجميع مقومات وعناصر الترفيه الجاذبة.

وذلك لتراعي وتلبي احتياجات واهتمامات ورغبات سكان وزوار إمارة دبي، بحيث تقدم لهم تجارب ترفيهية جديدة وغير مألوفة وسط بيئة طبيعية متكاملة ومتعددة الخيارات من ناحية الأنشطة والخدمات والمرافق، وتسهم في الارتقاء بمستوى جَودة حياتهم، ورفاهيتهم، وسعادتهم، وتعزز من ارتباطهم بهذه الأماكن وزيادة الإقبال عليها».

مسار

وكانت بلدية دبي قد خصصت مساراً جبلياً للمشي في حديقة مشرف الوطنية بطولٍ إجمالي يبلغ 9.7 كم، ويُعد المسار الأول من نوعه في قلب إمارة دبي لكونه يحتوي على مسارات متعددة المستويات، تناسب المبتدئين والمحترفين.

كما أنجزت سابقاً مسار ومضمار الدراجات الجبلية والهوائية، ومنطقة المهارات، ومسار المحترفين في حديقة مشرف الوطنية، بطولٍ يصل إلى 50 كم، حيث ينقسم المضمار إلى ثلاثة مسارات، تبدأ بالأخضر للمستوى المبتدئ، والمسار الثاني الأزرق للمستوى المتوسط، وصولاً إلى المسار الأحمر المتقدم لراكبي الدراجات الجبلية المحترفين.