«إسلامية دبي» تنال علامة عام الاستدامة

نالت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي علامة عام الاستدامة «قول وفعل»، تقديراً لمبادراتها المؤسسية والمجتمعية، التي رسخت من خلالها مبدأ الاستدامة قيمة راسخة في مشاريعها وبرامجها، في تأكيد لالتزامها برؤية دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

ويأتي هذا الاستحقاق تتويجاً لمسيرة من الإنجازات النوعية، التي أطلقتها الدائرة خلال «عام المجتمع»، والتي اتسمت بالمسؤولية المجتمعية، والحرص على استدامة الموارد، وتعزيز العمل المؤسسي المستدام.

وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة: «نعتز بالحصول على علامة عام الاستدامة، التي تجسد التزامنا العميق بقيم التنمية المستدامة، وتؤكد حرصنا المستمر على مواءمة مبادراتنا الدينية والمجتمعية مع رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل مستدام ومزدهر».

وأضاف: «لقد كانت الاستدامة، ولا تزال، جزءاً أصيلاً من منهج عملنا، نعزز من خلالها مفاهيم الوعي، ونرسخ ثقافة المسؤولية، ونعمل على تقديم خدمات ذات أثر طويل الأمد على الفرد والمجتمع، ونستلهم العزيمة من قيادتنا الرشيدة على ترسيخ نموذج مؤسسي متكامل، يسهم في تعزيز وعي المجتمع».