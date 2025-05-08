شرطة دبي تحتفل بتخريج دفعة دبلوم الابتكار الشرطي والقيادات الدولية

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج الدفعة الثانية لـ «الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية - PIL»، الذي نظمته الإدارة العامة للتدريب، بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا في الامارة، في أكاديمية شرطة دبي، على مدار 4 أشهر.

وسلّم معالي الفريق عبدالله المري شهادات التخريج إلى 53 ضابطاً من مختلف القيادات الشرطية، يمثلون 38 دولة، اجتازوا الدبلوم بنجاح، وذلك بحضور عدد من السفراء والقناصل في الدولة، ومساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من كبار الضباط.

ومنح معاليه المنتسبين ميدالية الهوية المؤسسية لشرطة دبي، وذلك تقديراً لهم، ولما بذلوه من جهود كبيرة طوال فترة الدبلوم، على أن يتم تنظيم الدورة المقبلة للدبلوم في يناير من عام 2026.

وهنأ معاليه الخريجين خلال الحفل الذي تم تنظيمه في أكاديمية شرطة دبي، مؤكداً أن الدبلوم يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم، ويهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين كافة الضباط المُشاركين.

وأن تسهم المادة العلمية التي يتضمنها الدبلوم في أن تكون إضافة نوعية لكافة الجهات الشرطية التي يعملون فيها، وتلبي تطلعاتهم العملية، مُتمنياً التوفيق للخريجين، ولقياداتهم الشرطية، التي حرصت على المشاركة في هذا الدبلوم التخصصي.

وأكد العميد بدران الشامسي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، أن الدبلوم ساهم في تطوير وتعزيز القدرات العملية والمهنية للمشاركين، وتزويدهم بالخبرات العلمية والعملية، والأدوات التي تساعدهم على تنمية المعارف في التوجهات الأمنية العالمية، بما يعزز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي، على المستوى الدولي، في المجال التعليمي والتدريبي.

وأضاف أن هذا الدبلوم، النسخة الثانية، جاء بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، لتكريس تميز القيادة العامة لشرطة دبي في الحرص على الاستثمار بالكوادر البشرية.

وألقى العميد محمد عتيق ثاني مدير مشروع برنامج «الدبلوم التخصصي للابتكار الشرطي والقيادات الدولية»، كلمة افتتاح فعاليات الحفل، مُرحباً بالخريجين.

ومشيراً إلى أن برنامج الدبلوم انطلق في عام 2019، برؤية واضحة وأهداف مرسومة، سعياً إلى تخريج كوكبة قيادية متميزة، قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية، على كافة المستويات.

وتابع العميد محمد عتيق ثاني: «بناء على ذلك، صُمم الدبلوم بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي RIT، وجهات دولية مُتخصصة في مجال التدريب التكتيكي التخصصي، وأطلقنا النسخة الأولى بمشاركة 45 منتسباً من 29 دولة، واليوم نفخر بتخريج الدفعة الثانية، وبعدد مشاركين أكثر من مختلف دول العالم».

وأشار إلى أن شرطة دبي، من خلال هذا البرنامج، ساهمت في مد جسور الصداقة بين نخبة متميزة من مختلف القيادات الشرطية حول العالم، ومن مختلف الأعراق والأديان والثقافات، الأمر الذي يعكس حرص شرطة دبي على تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات التدريبية والأمنية والثقافية والشرطية.

وخلال الحفل، ألقى العقيد كمران علي من باكستان، كلمة الخريجين، والتي شكر خلالها القيادة العامة لشرطة دبي، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا، على برنامج الدبلوم التخصصي للابتكار الشرطي والقيادات الدولية – الدفعة الثانية.

مضيفاً «تعلمنا في الدبلوم منهجيات جديدة في العمل الشرطي، واطلعنا على أدوات الابتكار وممكناته، التي سنسعى جميعاً إلى تطبيقها في بلداننا، لتطوير عملياتنا، وتحسين جودة خدماتنا المقدمة للمجتمعات، كما تعلمنا أساليب عصرية وفعالة في القيادة، تخدمنا كقادة شرطة، وتخدم المجتمعات التي نعمل لأجلها»، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في الدبلوم.