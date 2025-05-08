أحمد بن سعيد: جودة الحياة الصحية في مقدمة الأولويات

حيث استعرض الاجتماع أبرز إنجازات «دبي الصحية» خلال السنوات الثلاث الماضية، وأثرها على تحسين تجربة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في دبي.
وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، والبروفيسور إيان أندرو جرير، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، والدكتور علوي الشيخ علي ممثلاً عن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره لفرق العمل في «دبي الصحية»، مثمناً جهودهم المخلصة التي أسهمت في تحقيق أكثر من 90 % في مؤشر سعادة المتعاملين لحكومة دبي لعام 2024، ما يعكس الالتزام بتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتكامل خدماتها.
وأضاف سموه: «نؤمن بأن التطوير المستمر لخدماتنا الصحية يشمل دعم البحث العلمي كركيزة محورية لتحقيق التميز في جودة الرعاية، ونعمل على تقديم رحلة علاجية أكثر تفاعلاً مع تطلعات الفرد واحتياجاته المستقبلية، بما يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتميز في القطاع الصحي».
وانطلاقاً من إيماننا بأهمية صوت المجتمع في تطوير الخدمات، جعلنا آراء وملاحظات أفراد المجتمع حول تجاربهم الصحية من الركائز الأساسية لدعم جهود التحسين، عبر مبادرات نوعية مثل إطلاق برنامج «بريس جيني» لقياس تجربة المرضى، ومبادرة «مجالس دبي الصحية:
صوت المجتمع»، التي حرصنا من خلالها على الوصول إلى المتعاملين في أماكن تواجدهم والاستماع إليهم عن قرب، وذلك تماشياً مع أهداف «عام المجتمع 2025».
مشيراً إلى نمو ملحوظ في مؤشرات الأداء ومعدلات الإقبال على مختلف الخدمات المجتمعية والرقمية المقدمة، والتي تم تصميمها بما يتماشى مع عهد «المريض أولاً».
وإعادتهم بعد انتهاء الخدمة العلاجية، وتهدف من خلالها إلى توفير تجربة صحية أكثر راحة وإنسانية للمرضى، ترسخ مفاهيم الضيافة في القطاع الصحي. وشهدت الخدمة التي تم إطلاقها قبل عامين فقط إقبالاً واسعاً من قبل المتعاملين.
حيث بلغ عدد المستفيدين منها 5 آلاف و365 مريضاً سنة 2024، مقارنة بـ862 مريضاً في العام 2023. وفيما يتعلق بخدمة الزيارات المنزلية، نفّذت الفرق الطبية 90 ألفاً و816 زيارة خلال ثلاث سنوات، مسجلة بذلك معدل نمو بنسبة 68 %.
حيث ارتفعت من 23 ألفاً و277 زيارة في العام 2022، لتصل إلى 39 ألفاً و114 زيارة في العام 2024، بما يعكس التزام المنظومة الصحية بضمان توفير رعاية صحية مستمرة وميسرة للمرضى في منازلهم.
وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع استراتيجية دبي الرقمية. وكشفت الإحصاءات عن أن مركز الاتصال في دبي الصحية تعامل مع نحو خمسة ملايين مكالمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تم الرد عليها بكفاءة واحترافية عالية، ما يعكس جاهزية المركز وقدرته على تلبية احتياجات المتعاملين بسرعة وفعالية.
ويُعنى البرنامج بتصميم مسارات علاجية متكاملة تضمن تجربة صحية سلسة، من خلال توحيد الجهود بين مختلف التخصصات المعنية، بما يسهم في تقديم رعاية أكثر كفاءة وترابطاً، كما يعزز البرنامج جاهزية المنظومة الصحية للمستقبل من خلال توظيف البيانات وتحليلها لدعم القرارات وتحسين الخدمات.
وجاء هذا البرنامج استجابة لتطلعات أفراد المجتمع وملاحظاتهم حول تجاربهم الصحية، وتأكيداً على التزام دبي الصحية بتعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات. وتم تحديد 45 رحلة علاجية رئيسية ضمن المنظومة الصحية تمثل نحو 68 % من إجمالي حجم المرضى، تشمل رحلات الطوارئ، والرعاية التخصصية، والفحوصات الوقائية.