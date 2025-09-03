«مواقف من سيرة النبي» ضمن برنامج «نبراس» في «إسلامية دبي»



تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي المحاضرة الشهرية ضمن برنامج نبراس بعنوان «مواقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم»، وذلك يوم غدٍ عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز، مستهدفة الجهات الحكومية.

وسيقدم المحاضرة الدكتور إسماعيل البريمي، حيث سيتناول مجموعة من المواقف المضيئة في حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بما تحمله من دروس عظيمة في الحكمة، والرحمة، والقيادة، والتعامل مع مختلف المواقف الحياتية، مؤكداً أن السيرة النبوية ستظل نبراساً يضيء دروب الأفراد والمجتمعات نحو القيم الإنسانية الرفيعة.