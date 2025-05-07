مكتوم بن محمد يلتقي رئيس مجلس مؤسسة "كوني آند هوغينتوبلر" العالمية

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الأربعاء) كارل هوفستيتر، رئيس مجلس مؤسسة "كوني آند هوغينتوبلر" العالمية، في مكتب سموّه بدبي.

واطّلع سموّه خلال اللقاء على مجمل أعمال المؤسسة السويسرية العملاقة، ونشاطها المميز في مجال الاستثمارات الاستراتيجية لاسيما ضمن قطاع الخدمات المتعلقة بالسفر والسياحة، علاوة على اهتمام المؤسسة الكبير بمجالات العمل الإنساني والمبادرات الخيرية التي تركز المؤسسة خلالها على حماية البيئة، وتعزيز التفاهم الثقافي، ودعم الأطفال في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، وهي المجالات التي توليها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة اهتماماً بالغاً.

وتم خلال اللقاء التطرّق إلى حرص دولة الإمارات على تهيئة البيئة الداعمة للأعمال عبر توفير المقومات التي تكفل للمؤسسات والشركات على تنوع تخصصاتها وضمن مختلف القطاعات، ومن أهمها قطاع السفر والسياحة، فرص التطور والنجاح، خاصةً على صعيد البنية التحتية القوية والأطر التنظيمية التي تتمتع بقدر كبير من المرونة يكفل لها سرعة التجاوب مع المتغيرات العالمية، ما يجعل من الإمارات مركز جذب للكفاءات والمواهب الداعمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، والاستثمارات الساعية للنمو والازدهار.

واستعرض النقاش أثر الدور الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات، بالشراكة مع الجهات العالمية المعنية بقطاعات السفر والسياحة والخدمات، في تعزيز التواصل العالمي، وتسهيل عمليات السفر وإحداث نقلات نوعية في تجربة المسافرين، وما تتيحه دبي من فرص استثمارية واعدة ذات صلة، وما تفتحه من آفاق للتوسّع في الأسواق الناشئة التي تحفل بها المنطقة، في ضوء نهج الإمارة في بناء الشراكات الفاعلة مع أهم وأكبر المؤسسات العالمية ومساعيها نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية D33، وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث وجهات عالمية للأعمال والترفيه بحلول العام 2033.

يُذكر أن مؤسسة "كوني آند هوغينتوبلر" قد تأسست في العام 1957 ومقرها مدينة ستانس في سويسرا، وهي تدعم استقرار الشركات الناشئة عن مجموعة "كوني ترافيل هولدينغ". وتعد المؤسسة مساهماً رئيسياً في VFS Global، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تعهيد خدمات التأشيرات والخدمات التقنية، ومجموعة Hotelbeds. ، كما تمتلك شركتيّ Kuoni Travel Holding Ltd و Kuoni Travel IP Ltd.

حضر الاجتماع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية؛ ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.