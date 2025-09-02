"طرق دبي" تضبط المركبات المخالفة لنشاط توزيع أسطوانات الغاز

في إطار التزامها بتحقيق أعلى مستويات السلامة العامة والتنظيم المهني لأنشطة النقل التجارية، نفذت هيئة الطرق والمواصلات 4322 تفتيشاً ميدانياً على نشاط توزيع الغاز المنزلي، حررت خلالها 1098 مخالفة من خلال الحملات التفتيشية المشتركة للجنة تنظيم تداول المواد البترولية، بالتعاون مع 15 جهة من الجهات ذات الصلة في إمارة دبي، وذلك خلال عامي 2023- 2024 والأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأكد سعيد الرمسي مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات أن نشاط توزيع الغاز المنزلي يُعد من الأنشطة الحيوية ذات التأثير المباشر على البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع، مما يستدعي رقابة صارمة للتأكد من مدى التزام المركبات باشتراطات مزاولة النشاط ورصد أسطوانات الغاز المغشوشة أو مجهولة المصدر تجنباً للآثار السلبية الخطيرة المحتملة.

وأفاد الرمسي قائلاً: "تأتي هذه الحملات في إطار جهود الهيئة لتحقيق غاياتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز السلامة والاستدامة البيئية، ورفع الكفاءة التشغيلية في قطاع النقل، وصولاً إلى تحقيق بيئة حضرية آمنة وسعيدة لأفراد المجتمع".

كما أوضح أن الحملات استهدفت مناطق عديدة في أرجاء الإمارة كافة، وأن من أبرز التجاوزات، التي رصدها فريق الحملة، ضبط أسطوانات غاز مغشوشة وأخرى مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مزاولة نشاط النقل والتأجير دون تصريح، حيث حُجِزَت طوال تلك الفترة نحو 170 مركبة مخالفة.

ودعا الرمسي جميع المنشآت المزاولة لنشاط توزيع الغاز المنزلي إلى الالتزام التام بالتشريعات والأنظمة المعتمدة، واستخدام المركبات المرخصة لممارسة النشاط، مشدداً على أن الهيئة ستواصل تنفيذ حملاتها الرقابية بكل حزم، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تعزيزاً لسلامة سكان الإمارة، وضماناً لجودة الخدمات المقدمة للجمهور.