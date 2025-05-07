مُلتقى «برج نهار» المجتمعي يقدم التوعية الأمنية لـ 700 شخص بدبي

نظم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز شرطة المرقبات والشركاء الاستراتيجيين، مُلتقى «برج نهار» المجتمعي، وذلك في منطقة البرج التاريخي الواقع قُبالة خور دبي.

حضر الفعاليات العميد عبد المنعم عبد الرحمن ورشو، نائب مدير مركز شرطة المرقبات، والمقدم دكتور سلطان الشامسي، مدير إدارة الشؤون الإدارية في المركز، والنقيب سعيد غدير، نائب رئيس مجلس الروح الإيجابية، وأكثر من 700 شخص من مختلف الجنسيات، و77 متطوعاً من مجلس الروح الإيجابية ومبادرة «الشرطي جارك».

وأكد النقيب سعيد غدير أن الفعالية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، والارتقاء بجودة الحياة.

وتضمنت الفعاليات تقديم محاضرات توعوية للتعريف بكيفية الاتصال والتواصل مع شرطة دبي على الرقم المجاني 999 في حال وجود حالة طارئة وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، والتعريف بخدمة «التواصل مع الضحية، وقوانين السلامة المرورية، إلى جانب تنفيذ مسابقة خاصة بـ«لغة الإشارة» التي قدمها خبير لغة الإشارة محمد الحجاجي، مُنسق عام مجلس الروح الإيجابية.