تخريج 30 منتسبة في دورة «حماية الشخصيات التأسيسية»

شهد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، حفل تخريج دورة «حماية الشخصيات التأسيسية» للشرطة النسائية، الذي أقيم في المدينة التدريبية بمنطقة الروية، بحضور العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد مصبح سعيد الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون أمن الهيئات.

والعقيد هشام ناصر السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، إلى جانب عدد من ضباط إدارة المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، والقيادة العامة لشرطة دبي.

وقدمت خريجات الدورة البالغ عددهن 30 منتسبة من القيادة العامة لشرطة الفجيرة ومختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة في شرطة دبي، أمام الحضور في ميدان الروية، عرضاً عسكرياً احترافياً في التعامل مع سيناريوهات مختلفة، أظهر مدى الجاهزية والاستعداد للعمل الشرطي الاحترافي.

وهنأ اللواء عبدالله الغيثي خريجات الدورة، مؤكداً الحرص الدائم على تأهيل ورفع كفاءة الموارد البشرية النسائية في شتى المجالات العلمية والعملية.

وذلك من خلال التدريبات الميدانية التخصصية التي تخدمهن في مجال عملهن، وتمكنهن من أدائه بكل كفاءة واقتدار، وتزويدهن بالمحاضرات العلمية والتثقيفية التي تمنحهن القدرة على التعامل مع السيناريوهات المختلفة، لعكس صورة مشرفة وسمعة طيبة تليق بمستوى جهات عملهن.

وأوضح اللواء الغيثي أن المرأة الإماراتية أدت دوراً كبيراً في التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، ودوراً مميزاً في العمل الشرطي والعسكري والقيام بالمهام الصعبة وحماية الوطن.

مشيراً إلى أن خريجات هذه الدورة استطعن الوصول إلى مستويات متقدمة في التعامل مع السيناريوهات المختلفة في حماية الشخصيات بعد خضوعهن إلى تدريبات نظرية وميدانية في هذا الشأن.

تدريب احترافي

من جانبه، أكد العقيد عيسى حمزة، مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أن خريجات الدورة تلقين تدريباً ميدانياً احترافياً، وسيتمكّن من خوض مجالات ميدانية مهمة في التعامل مع الحالات الطارئة غير المتوقعة، إلى جانب المهام التخصصية المرتبطة بالعمليات الشرطية وتنفيذ القانون.