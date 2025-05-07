تخريج 30 منتسبة في دورة «حماية الشخصيات التأسيسية»

والعقيد هشام ناصر السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، إلى جانب عدد من ضباط إدارة المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، والقيادة العامة لشرطة دبي.
وقدمت خريجات الدورة البالغ عددهن 30 منتسبة من القيادة العامة لشرطة الفجيرة ومختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة في شرطة دبي، أمام الحضور في ميدان الروية، عرضاً عسكرياً احترافياً في التعامل مع سيناريوهات مختلفة، أظهر مدى الجاهزية والاستعداد للعمل الشرطي الاحترافي.
وهنأ اللواء عبدالله الغيثي خريجات الدورة، مؤكداً الحرص الدائم على تأهيل ورفع كفاءة الموارد البشرية النسائية في شتى المجالات العلمية والعملية.
وذلك من خلال التدريبات الميدانية التخصصية التي تخدمهن في مجال عملهن، وتمكنهن من أدائه بكل كفاءة واقتدار، وتزويدهن بالمحاضرات العلمية والتثقيفية التي تمنحهن القدرة على التعامل مع السيناريوهات المختلفة، لعكس صورة مشرفة وسمعة طيبة تليق بمستوى جهات عملهن.
وأوضح اللواء الغيثي أن المرأة الإماراتية أدت دوراً كبيراً في التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، ودوراً مميزاً في العمل الشرطي والعسكري والقيام بالمهام الصعبة وحماية الوطن.
مشيراً إلى أن خريجات هذه الدورة استطعن الوصول إلى مستويات متقدمة في التعامل مع السيناريوهات المختلفة في حماية الشخصيات بعد خضوعهن إلى تدريبات نظرية وميدانية في هذا الشأن.