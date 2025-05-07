«د.ليلى» و «د.علياء» أول مشروعين طبيين عالمياً يعملان بالذكاء الاصطناعي

أطلقت جامعة دبي الطبية أول مشروعين طبيبين من نوعهما على مستوى العالم مدعومين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، هما: «د.ليلى»، أول خبيرة ذكاء اصطناعي متخصصة في الطب البديل والعلاج بالأعشاب، و«د.علياء»، أول عميد مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم الجامعي، إضافة إلى أول مشتل طبي في حرم جامعي، يديره الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وأطلقت الجامعة المشروعين برعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، الذي أكد أن المشروعين يجسدان رؤية القيادة الرشيدة في جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، مشيراً إلى أن الجامعة تواكب هذه الرؤية من خلال مبادرات علمية وتقنية، تسهم في تطوير مستقبل التعليم الصحي محلياً ودولياً.

وأشار المهندس يحيى لوتاه، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، إلى أن هذه المبادرات الذكية لا تعد مجرد تطبيقات تقنية متقدمة، بل تعبر عن رؤية وطنية طموحة، تسعى إلى تمكين المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي، وفتح آفاق مستقبلية، تجمع بين الإرث العلمي العريق.

وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا. وأكد أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لفكر والده الحاج سعيد أحمد لوتاه، الذي آمن بأن تسخير التقنية لخدمة الإنسان هو جوهر التقدم وركيزة بناء المجتمعات.

وقال الدكتور شريف خليفة، نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الصيدلة، إن «د.علياء» يمثل نقلة نوعية في العمل الأكاديمي، إذ يؤدي حالياً 40 مهمة من أصل 260 مهمة، يتولاها العميد البشري، بما يعادل 20 % من عبء العمل، دون السعي إلى استبدال العنصر البشري، بل لدعمه وتحسين الكفاءة.

وأضاف أن النظام أسهم في تقليص زمن إعداد تقارير الاعتماد من أسبوعين إلى نصف يوم، كما يمكن من اتخاذ قرارات أكاديمية خلال أقل من 60 ثانية، من خلال لوحة تحكم رقمية ترصد مؤشرات الأداء، رضا الطلبة، وجودة التعليم بشكل يومي.

كما يدعم تحديث البرامج الدراسية بشكل فوري، وتحليل الاحتياجات الأكاديمية والتوظيفية بدقة، بما يعزز مواءمة المناهج مع تطورات العلوم الطبية ومتطلبات سوق العمل الصحي.

وأوضحت المهندسة حصة لوتاه، مديرة قسم الذكاء الاصطناعي والابتكار في الجامعة، أن «د.ليلى» يعتمد على تحليل البيانات السريرية والنباتية، لتقديم توصيات علاجية طبيعية وآمنة.