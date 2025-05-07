«صحة دبي» تبحث فرص التعاون مع مستشفيات KIMS الهندية

استقبل عوض صغيّر الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، أمس، وفداً رسمياً يمثل مجموعة مستشفيات KIMS – حيدر أباد، الهند، برئاسة الدكتور راكيش جالا، نائب الرئيس الأول للأعمال الدولية والشراكات، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات الرعاية الصحية المتخصصة، والتشخيص، والتعليم الطبي، والبحث العلمي.

كما بحث الجانبان فرص وآفاق التعاون في مجالات التدريب، وتحسين تجربة المرضى، وتبادل التجارب والخبرات، والتعاون المهني بين الكوادر الطبية في الإمارات والهند، وفق شراكات فاعلة تخدم المرضى في كلا البلدين.

إضافة إلى فرص تحويل المرضى من الدولة إلى مستشفيات المجموعة في الهند، بما يسهم في تعزيز التكامل الصحي وتوسيع نطاق خيارات العلاج التخصصي.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المديرين التنفيذيين في هيئة الصحة بدبي، فرص تعزيز القدرات التشخيصية في الإمارة، من خلال تأسيس أول مركز تشخيصي دولي تابع للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدم خدمات تشخيصية متخصصة للمرضى وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

وأكد الكتبي، خلال الاجتماع، الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لتوسيع شراكاتها الدولية واستقطاب الخبرات الطبية العالمية، بما يواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل صحة الإنسان أولوية متقدمة في الخطط الحكومية.

ويتماشى مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، في تعزيز جاهزية الإمارة واستدامة ريادتها الصحية عالمياً.

وأشار الكتبي إلى حرص الهيئة على بناء شراكة نوعية مع مجموعة مستشفيات KIMS، التي تعد من أبرز المؤسسات الصحية الرائدة في جنوب آسيا، والتي تمتلك خبرات عريقة في الرعاية التخصصية، موضحاً أن الهيئة تواصل تطوير بيئة استثمارية محفزة قائمة على بنية تحتية متقدمة وتشريعات مرنة، تعزز من تنافسية دبي كمركز إقليمي ووجهة مثالية للاستثمار الصحي.

إلى ذلك، أشاد وفد المجموعة بما توفره دبي من فرص تعاون وشراكات مرنة، تعكس رؤيتها الواضحة في تمكين المؤسسات الطبية العالمية من الإسهام في تطوير الرعاية الصحية.

واستعرض الوفد خلال اللقاء خدمات المجموعة وإنجازاتها في مجالات الرعاية الصحية.