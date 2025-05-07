«طرق دبي» تعتمد فرعاً جديداً في حتا لتدريب وترخيص السائقين

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي فرعاً جديداً لتعليم قيادة المركبات وتقديم خدمات تدريب وترخيص السائقين لأهالي وقاطني منطقة حتّا والمناطق المجاورة لها، وذلك في إطار توجهاتها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال معهد الإمارات للسياقة، وتوفير وتحسين كفاءة المرافق والخدمات العامة المقدمة لأهالي المنطقة.

وأكد أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، في هيئة الطرق والمواصلات، أن افتتاح الفرع الجديد لمعهد الإمارات للسياقة في منطقة حتّا، جاء من منطلق حرص الهيئة على تلبية متطلبات سكان وأهالي المنطقة في توفير الخدمة والتخفيف عليهم من عناء التنقل إلى مدينة دبي أو إمارة أخرى للحصول على الخدمات.

وقال، إن الهيئة اعتمدت الفرع الجديد بالشراكة مع معهد الإمارات للسياقة ضمن جهودها وحرصها على تلبية متطلبات سكان وأهالي منطقة حتّا، ضمن استكمال تنمية وتطوير المنطقة، وتعزيز عناصر جودة الحياة فيها ومواكبة الرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة دبي للارتقاء بالمنطقة كوجهة سياحية بامتياز.

وأوضح أن الفرع الجديد بدأ في تقديم خدماته من إنجاز معاملات فتح الملفات المرورية والتدريب والفحص النظري والعملي وإصدار رخصة القيادة لفئة الدراجات النارية والمركبة الخفيفة بناقل حركة يدوي وآلي.

مشيراً إلى أن الفرع الجديد يعتبر الموقع رقم 27 من مواقع الخدمة المعتمدة لدى الهيئة لترخيص السائقين، كما يعتبر إضافة مميزة في مجال تعليم قيادة السيارات تتوافق مع توجهات حكومة دبي وطموحات هيئة الطرق والمواصلات في تبسيط وتسهيل تقديم الخدمة لأهالي المنطقة.

ويقدم المعهد خدماته بشكل دوري من يوم الأحد وحتى يوم الجمعة، وذلك من الساعة 8:15 ص وحتى الساعة 11:00م، تتضمن استراحة للصلاة يوم الجمعة من الساعة 12:30م وحتى الساعة 2:30 م، واستراحة يومية من الساعة 2:30م حتى 3:30 وخُصص يوم السبت للتسجيل فقط من الساعة 11:00 ص حتى 8:00 م.