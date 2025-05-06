بلدية دبي تُكرم 45 من شركائها الاستراتيجيين والداعمين

نظّمت بلدية دبي الحفل السنوي لتكريم 45 شريكاً من شركائها الاستراتيجيين والداعمين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص، وذلك تثميناً لجهودهم ودعمهم المتواصل، وتعزيزاً لعلاقات الشراكة والتعاون، بما يتكامل مع مستهدفاتها الاستراتيجية حول تطوير وتطبيق منظومة شراكة متكاملة، ترتقي بجودة الحياة، وترسخ ريادة دبي ومكانتها العالمية.

وحضر الحفل المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي بالإنابة، والفريق محمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وأحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومحمد عبد الله لنجاوي المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، ومشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة: شركاء بلدية دبي هم جزء رئيس وداعم لمجالات العمل البلدي، وتنفيذ المشاريع النوعية والاستراتيجية التي تطورها وتنفذها البلدية، في سبيل الارتقاء بمستوى جَودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، وتحقيق مستهدفات بلدية دبي في تطوير منظومة ابتكار رائدة، ورفع الجاهزية للمستقبل، وتقديم خدمات متكاملة لمتعامليها.

وثمّن جهود جميع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص والإعلاميين، على الشراكة المتواصلة والمثمرة، وأعرب عن تطلعه دوماً إلى ترسيخ تعاوننا لتحقيق الأهداف المشتركة والمتبادلة، التي تسهم في الارتقاء بمستوى الأعمال لجميع الأطراف.

كما حضر الحفل سمروان عبد الله الزعابي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، ومحمد جمعة السويدي مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.

واللواء جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وأحمد عتيق الكتبي المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، إلى جانب المديرين التنفيذيين في البلدية، والممثلين للقطاع العام والخاص.

يذكر أن بلدية دبي تعمل وفق خطة استراتيجية واضحة، ورؤية طموحة، لتكون بلدية رائدة لمدينة عالمية، حيث تحرص على تعزيز مكانة إمارة دبي على مؤشرات التنافسية العالمية، ودعم مقومات التميز، وتطوير الأعمال والخدمات، وإنجاز المشاريع النوعية والاستراتيجية لخدمة ومواكبة نمو الإمارة، بما يجعل دبي مدينة أكثر جاذبية واستدامة وريادة وجَودةً للحياة.