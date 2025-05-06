«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع النمسا في التنمية المستدامة والطاقة

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ولفغانغ هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة الاتحادي النمساوي، وإيتيين بيرشتولد، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة.

وتمحورت المحادثات حول جهود الهيئة لدعم الشراكات العالمية في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة والعمل المناخي، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لقيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما ركزت النقاشات على تعزيز التعاون المشترك لتسريع التحول نحو الطاقة الخضراء، ومعالجة التحديات المناخية، وتبادل أفضل الممارسات في الاستدامة البيئية.

وأكد معالي الطاير ريادة الهيئة العالمية، حيث تحتل المرتبة الأولى في 12 مؤشر أداء رئيسياً في مجالات عملها. وفي عام 2024، حققت الهيئة أقل معدل فاقد على مستوى العالم في شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء بلغ 2%، متجاوزة بشكل كبير المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 6% و7%..

وتطرق معاليه الطاير لتوظيف الهيئة لأحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات وإمارة دبي في استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي.

حيث تسعى الهيئة من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها التشغيلية والخدمية، إلى تعزيز النمو المستدام في قطاعي الطاقة والمياه، وضمان توفير خدماتها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاعتمادية والاستدامة.

واستعرض معالي الطاير أيضاً مبنى «الشراع»، المقر الجديد للهيئة، الذي يعد تحفة معمارية مستدامة تُصنّف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم.

من جانبه، أعرب ولفغانغ هاتمانسدورفر عن شكره لمعالي سعيد الطاير على الحوار البنّاء، وأكد الإمكانات القوية للتعاون المستقبلي بين جمهورية النمسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن كلا البلدين يعد من الرواد الدوليين في هذا المجال، مؤكداً أهمية تحويل نقطة القوة هذه إلى مشاريع مشتركة، كما سلط الضوء على الأهمية الكبيرة لدولة الإمارات بصفتها شريكاً استراتيجياً رئيسياً للنمسا، خاصة في قطاع الطاقة، حيث سيتم تنفيذ تعاون ملموس.