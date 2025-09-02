شرطة دبي تطلع على «تطوير أمن المطارات»

اطلع اللواء حارب محمد الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، خلال زيارته التفقدية إلى الإدارة العامة لأمن المطارات في مطار دبي الدولي، على أحدث الأنظمة الأمنية والتقنيات الذكية المطبقة في مجال حماية وسلامة الطيران المدني.

وكان في استقباله اللواء مروان جلفار، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، والعميد خبير حامد محمد الهاشمي، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، ونائبه العميد حمد أحمد بن ديلان، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وخلال الزيارة، اطلع اللواء الشامسي على مهام مركز تحليل وتقييم مخاطر أمن الطيران، وخطته المستقبلية الهادفة إلى تعزيز القدرات الاستباقية في رصد وتحليل المخاطر المحتملة والتعامل معها وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب استعراض أحدث ما توصلت إليه الأنظمة الذكية في مجال أجهزة التفتيش المركزية، التي تسهم في رفع كفاءة العمل الأمني وتسريع الإجراءات مع المحافظة على أعلى معايير الدقة.

كما تعرف اللواء الشامسي على الأنظمة المتقدمة الخاصة بتعقب وتأمين حقائب المسافرين المشحونة، والتي تمثل نقلة نوعية في ضمان سلامة عمليات الشحن الجوي وانسيابية حركة الأمتعة، إضافة إلى استعراض الأنظمة الأمنية الحديثة الخاصة بالمطارات، والخطة التطويرية المستقبلية لمطار آل مكتوم الدولي، التي تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية الأمنية لمواكبة التوسع المستقبلي في حركة الطيران.

وفي ختام الزيارة كرم اللواء حارب الشامسي مجموعة من الموظفين المتميزين على مستوى القوة، تقديراً لجهودهم الاستثنائية ومساهمتهم الفاعلة في عدد من الضبطيات المهمة التي أسهمت في تعزيز المنظومة الأمنية وترسيخ مكانة شرطة دبي جهة رائدة في المجال الأمني.