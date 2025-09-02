إنجاز المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير محطات خور دبي

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي محطتي سوق دبي القديم والسبخة للنقل البحري، اللتين تخدمان شبكة النقل البحري في منطقة خور دبي، وتشكلان المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير محطات الخور، ضمن خطتها الشاملة لتطوير الخدمات الخاصة بالمنشآت التابعة للنقل البحري.

ويشكل افتتاح المحطتين إضافة نوعية لقطاع النقل البحري في إمارة دبي، حيث يأتي إنجاز المحطتين في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة للنقل البحري 2020 - 2030، التي وضعتها الهيئة لتطوير منظومة النقل البحري، الذي يعد وسيلة نقل حيوية في دبي، حيث بلغ عدد مستخدمي جميع وسائل النقل البحري 9.7 ملايين راكب في النصف الأول من عام 2025.

وخضعت المرحلة الأخيرة من المشروع إلى أعمال تطويرية، على غرار أعمال تطوير محطة بر دبي ومحطة سوق ديرة القديم في المرحلة السابقة، التي روعي فيها الحفاظ على الهوية التراثية، وتوفير مرافق خدمية للمتعاملين، وزيادة مناطق الانتظار المظللة، إضافة إلى مواقع استثمارية تخدم مستخدمي العبرات.

وتضمّن جزء من الخطة التطويرية لهذه المرحلة، زيادة في مساحة منطقة الانتظار المظللة بنسبة 50 %، وتوفير مساحات استثمارية، وتنفيذ متطلبات كود دبي لأصحاب الهمم، وتطوير الإنارة والمرسى البحري بمواد مستدامة صديقة للبيئة. كما تضمنت التطويرات إنشاء استراحة مكيّفة لسائقي العبرات التراثية الخشبية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الرفاهية، وتحسين بيئة العمل للعبارين: (سائقي العبرات)، لضمان راحتهم ودعم كفاءتهم التشغيلية.