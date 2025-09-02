جمعية الصحفيين تنظم دورة حول «الصحافة التحليلية» 15 الجاري

تنظم جمعية الصحفيين في مقرها بدبي في الـ15 من الشهر الجاري دورة تدريبية حول «الصحافة التحليلية» يقدمها الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس مجلس إدارة شبكة ميديا فيرس للذكاء الاصطناعي والإعلام.

يأتي تنظيم الدورة في إطار برنامج النخبة في الصحافة التحليلية الذي أطلقته الجمعية بهدف ترسيخ موقعها الريادي في دعم المهنة والارتقاء بقدرات الكوادر الإعلامية الوطنية، من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة تم إعدادها على نمط عالمي يعكس أعلى معايير الجودة والاحترافية.

وقالت فضيلة المعيني رئيسة الجمعية: «إن هذا البرنامج يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير الصحافة الإماراتية، ويعبر عن التزام الجمعية الدائم برفد الساحة الإعلامية بكفاءات متميزة قادرة على ممارسة الصحافة التحليلية وفق أرقى المستويات المهنية».

وأضافت «يمثل برنامج النخبة في الصحافة التحليلية منصة متفردة تجمع بين العمق الأكاديمي والتجربة العملية، حيث سيحظى المشاركون بفرصة استثنائية لصقل مهاراتهم واكتساب معارف متقدمة تفتح أمامهم آفاقاً أوسع في مجالات الإعلام الحديث».

من جانبه أشار أحمد الطاهري إلى أن البرنامج يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى صحافة تحليلية رفيعة المستوى، وقال «إنه جهد نوعي يضع المشاركين في موقع مختلف تماماً على خريطة العمل الصحفي، ويمنحهم قيمة مضافة تعكس الطموح الكبير الذي تحمله جمعية الصحفيين الإماراتية لمستقبل المهنة».