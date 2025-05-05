طفلة تعثر على 17 ألف درهم وتسلمها للشرطة

كرّم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الطفلة لي لي جمال رمضان، «8 أعوام» من الجنسية المصرية، تقديراً لأمانتها، بعد أن عثرت على مبلغ من المال يبلغ 17 ألف درهم في باحة سينما أحد المراكز التجارية، وسلمته برفقة عائلتها لمركز شرطة الراشدية.

وأشاد اللواء المنصوري بحسن تصرف الطفلة وأمانتها، مؤكداً أن تربية الأبناء على الأمانة أمر في غاية الأهمية، وينعكس على المجتمع ككل، مشيراً إلى أن تكريم الطفلة بحضور عائلتها يأتي في إطار استراتيجية شرطة دبي لتقدير النماذج الإيجابية في المجتمع.

وقال اللواء سعيد حمد آل مالك، مدير مركز الراشدية، إن الطفلة قصدت برفقة والديها السينما، وتوجهت للجلوس على أحد المقاعد، لحين انتهاء والديها من حجز التذاكر، فعثرت على المبلغ المالي على المقعد، ثم أخذته واتجهت لوالدها، الذي فوجئ بالمبلغ.

وأضاف العميد آل مالك، «إنه فور العثور على المبلغ توجه الأبوان برفقة الابنة إلى مركز شرطة الراشدية لتسليمه»، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته تصادف حضور صاحب المبلغ إلى المركز للإبلاغ عن فقدانه، ليفاجأ بوجود المبلغ دون أي نقصان. وأشار العميد آل مالك إلى أن تكريم الطفلة سيعزز قيمة هذا السلوك الإيجابي لديها.