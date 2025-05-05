شرطة دبي تنظم دورة للتوعية بجرائم الاتجار بالبشر

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دورة تحت عنوان «الاتجار بالبشر عبودية العصر الحديث»، وذلك لمفتشي الوزارة في أبوظبي ودبي، بهدف نشر الوعي في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود الدولية.

وشهد انطلاق فعاليات الدورة في أبوظبي، محسن النسي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للتفتيش والامتثال، الذي أشاد بمضامينها وأهميتها في نشر الوعي بجريمة الاتجار بالبشر وأسبابها وأركانها.

وقال النسي: نشكر شرطة دبي وجهودها وتميزها في تنظيم الدورات، وأيضاً على تعاونها المستمر مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في تنظيم هذه الدورة الخاصة بمفتشي الوزارة التي تُطلعهم على المعايير التي يجب أن تُتبع خلال زيارتهم التفتيشية واكتشاف أي حالات خاصة للعمل الجبري أو الاتجار بالبشر.

وتابع: «هذه الدورة تأتي ضمن جهود الإمارات في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، لتأهيل المفتشين وتزويدهم بجميع المهارات».

وقدم الدورة المدرب عمار علي، خبير وطني في التدريب على مكافحة الاتجار بالبشر في شرطة دبي وضمن المشروع المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين لتأهيل مفتشي العمل، بهدف نشر الوعي بجريمة الاتجار بالبشر.