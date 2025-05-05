ضابط في الدومينيكان: شرطة دبي نموذج في الابتكار والقيادة

أشاد الملازم رانييل إستيبان فيغويريو، مسؤول في التخطيط الاستراتيجي في إدارة الموارد البشرية في شرطة الدومينيكان، بالتزام شرطة دبي الراسخ بالابتكار والقيادة الاستراتيجية، والتواصل الفعّال مع المجتمع.

ووصف فيغويريو، الذي يمثل بلاده في النسخة الثانية من الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية «PIL»، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، مشاركته في الدبلوم أنها «شرف كبير» ونقطة «تحول» في مسيرته المهنية، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات مع ضباط من مختلف دول العالم، وقال: «أثرى الدبلوم معرفتي التقنية والمهنية وعرفني بثقافات شرطية متنوعة عبر التواصل مع ضباط من 39 دولة، إنه تجربة لا تُقدّر بثمن».

ونالت مبادرات شرطة دبي المجتمعية اهتمام فيغويريو، وبشكل خاص مبادرات مجلس «الروح الإيجابية»، التي شهدها خلال زيارة ميدانية لإحدى مبادرات المجلس، واطلع على كيفية تفاعل الضباط مع أفراد المجتمع، وتوفير التوعية القانونية والأمنية والمرورية، وتحفيز المشاركة المجتمعية.

وأثنى فيغويريو على التقدم التكنولوجي لشرطة دبي وتميزها العملياتي، مشيراً إلى مراكز الشرطة الذكية «SPS» في دبي، التي تعمل على مدار الساعة دون تدخل بشري، وتقدم الخدمات الشرطية والمجتمعية للمتعاملين بعدة لغات.

وأشار إلى واحدة من أبرز محطات البرنامج، والمتمثلة في الاطلاع بشكل مباشر على مبادرات شرطة دبي الاستراتيجية ذات المشاركات الدولية الواسعة والمميزة، وخص بالذكر النسخة السادسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات»، التي استضافتها القيادة العامة لشرطة دبي في فبراير الماضي، ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر عدد من الدول التي تشارك في بطولة خاصة للفرق التكتيكية على مستوى العالم بواقع 46 دولة.

وأضاف: «أعجبتني كثيراً احترافية الفرق النخبوية المشاركة في التحدي، والتناغم الواضح بين أعضاء الفريق الواحد، وتعلمت الكثير من انضباطهم وقدرتهم على الأداء تحت الضغط».