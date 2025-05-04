استشراف مستقبل سعادة ورفاهية الموظفين في شرطة دبي

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس السعادة والإيجابية، بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل، جلسة حوارية بعنوان «استشراف مستقبل سعادة الموظفين»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور عدد من القيادات الشرطية وبمشاركة 90 شخصاً من مختلف الإدارات العامة والشركاء.

ورحب العقيد الدكتور الخبير حمدان الغَسية، مدير مراكز استشراف المستقبل، في كلمة افتتاح الجلسة بالحضور، مؤكداً التزام شرطة دبي العميق تجاه تحسينِ بيئةِ العملِ وتحقيقِ السعادةِ والرفاهيةِ لكافة موظفيها، مشيراً إلى أن اهتمام شرطة دبي بجودة حياة موظفيها لم يكن يوماً وليد اللحظة، بل هو نتاج رؤية استراتيجية مُستدامة تهدف إلى خلق بيئة عمل مثالية ومُحفزة، تنعكس إيجاباً على أداء الموظفين ومهامهم الوظيفية، وتؤثرُ بشكل مباشر في جودة حياتهِم الشخصية.

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وأكدت عواطف راشد السويدي رئيسة مجلس السعادة والإيجابية، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق السعادة لموظفيها من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بيئة العمل الداخلية للقوة، ما يسهم في تحقيق السعادة والرضا الوظيفي لديهم واستدامتها، والتعرف إلى احتياجاتهم، الأمر الذي ينعكس على تعزيز قيم الولاء لديهم، وتحقيق التناغم والترابط في أداء مختلف المهام الوظيفية.