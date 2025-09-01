بتوجيهات محمد بن راشد.. «ويتيكس» ينطلق 30 سبتمبر مرسخاً ريادة الإمارات في الطاقة النظيفة والاستدامة

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويجسد «ويتيكس» ريادة الإمارات في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة، ويدعم رؤية دبي الطموحة نحو اقتصاد مستدام.

وتغطي قطاعات المعرض مجالات متعددة تشمل المياه والطاقة والمدن الذكية والتنقل الأخضر والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وغيرها.

سعيد الطاير: المعرض يعكس التزام الإمارات بالاستدامة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، مؤسس ورئيس المعرض: «يعكس معرض ويتيكس التزام دولة الإمارات الراسخ بالاستدامة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الأخضر.

ورسّخ المعرض مكانته كأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة، حيث يوفر منصة لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الطاقة النظيفة والمياه والاستدامة، كما يدعم بناء شراكات تسهم في تحقيق الأهداف المناخية العالمية وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ويجمع معرض ويتيكس سنوياً قادة الصناعة والمستثمرين والمبتكرين والمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعارف، واستكشاف الفرص، والتعاون في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة».

ويشكّل «ويتيكس» منصة رائدة تجمع المؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص لاستكشاف أحدث الابتكارات، وبناء شراكات متينة عبر مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون في مجالات الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة، ودعم الجهود العالمية للتكيف مع تغيّر المناخ.

كما يوفر المعرض فرصة استراتيجية للشركات والمؤسسات الدولية الراغبة في دخول أسواق جديدة وإبرام صفقات استثمارية ضمن أحد أكثر الاقتصادات الخضراء استعداداً للمستقبل.

ومنذ انطلاقه، شهد «ويتيكس» نمواً متسارعاً، ففي عام 2024، استقطب المعرض 50.598 زائراً وأكثر من 2800 جهة عارضة من 65 دولة، واستضاف 21 جناحاً دولياً.

وسيسهم «ويتيكس 2025» في الوصول إلى الأسواق الدولية ويمهد الطريق لتحقيق نتائج ملموسة من خلال الشراكات والابتكار والاستثمار.