تدشين نظام ترخيص الكاشف الأمني الرقمي بمطارات دبي

دشنت هيئة دبي للطيران المدني والقيادة العامة لشرطة دبي نظام ترخيص الكاشف الأمني الرقمي في مطارات الإمارة، بحضور محمد لنجاوي المدير العام للهيئة، واللواء حارب الشامسي القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، وعدد من المسؤولين من الطرفين.

وقال لنجاوي: «يجسد تدشين نظام ترخيص الكاشف الأمني الرقمي في مطارات دبي التزامنا الراسخ بالامتثال الأمني، وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية، مع الحرص على انسجام الأنظمة الذكية والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة، بما يعزز كفاءة وفاعلية المنظومة الأمنية.

ويأتي هذا الإنجاز، ثمرة للتكامل المؤسسي مع القيادة العامة لشرطة دبي، بما يدعم استدامة أمن الطيران، ويعزز ثقة المجتمع الدولي في قطاع الطيران بدبي، ويواكب توجهات حكومة دبي ورؤيتها المستقبلية».

وأكد اللواء حارب الشامسي أن الحفاظ على ريادة دبي في مجال الطيران يتطلب تعزيز المنظومة الأمنية الشاملة، عبر الاعتماد على التحليل الذكي، والتدريب المتخصص، واستقطاب أفضل الممارسات العالمية، بما يرسخ ثقة المجتمع الدولي ببيئة الطيران في دبي.

وقال: «نؤمن بأن الابتكار في المنظومة الأمنية ركيزة أساسية لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الطيران، ونعمل باستمرار على تطوير قدراتنا التقنية والبشرية، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، لضمان أعلى مستويات الجاهزية، وتقديم نموذج أمني رائد إقليمياً وعالمياً».