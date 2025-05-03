«الطاقة والبنية التحتية» تدعم جائزة جرين باور الإمارات الكبرى 2025

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، دعمها لجائزة جرين باور الإمارات الكبرى 2025، المقررة في 4 مايو، حيث ستجتمع فرق من الطلاب من مختلف مدارس الإمارات في كارت زون، في حلبة ياس مارينا في أبوظبي، للتنافس في سباق سيارات كهربائية.

وقال المهندس فهد الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة: «تمكين شبابنا بالمهارات العملية التي تواكب المستقبل، أمر أساسي لتحقيق طموحات الإمارات في مجال الاستدامة.

برنامج جرين باور هو أكثر من مجرد سباق - إنه منصة تدعم الابتكار، وتغذي المواهب، وتغرس حساً عميقاً بالمسؤولية البيئية».

وتعتبر هذه المسابقة، التي تقام للسنة الثانية على التوالي، تتويجاً لعدة أشهر من العمل الجاد من قبل الطلاب، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً، حيث قاموا ببناء سيارات كهربائية، وتعلموا عن تقنيات السيارات الكهربائية، وصمموا هياكل سياراتهم باستخدام مواد مستدامة. كما يساعد البرنامج الطلاب على تطوير مهارات العمل الجماعي، وحل المشكلات، والإدارة.