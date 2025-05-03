شرطة دبي تحتفي باليوم العالمي للعمال بـ «أنتم سندنا»

احتفت القيادة العامة لشرطة دبي باليوم العالمي للعمال، والذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام.

واحتفت الإدارة العامة للموارد البشرية بالفئات المساعدة والعمال على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العميد الدكتور جاسم محمد عبد الله، مدير إدارة الشؤون الإدارية، وعدد من الضباط والأفراد، والفئات المساعدة، وعمال القيادة العامة، وذلك ضمن مبادرة «أنتم سندنا» التي تنظمها الإدارة العامة للعام الثالث على التوالي.

وأكد العميد جاسم محمد عبدالله، خلال تكريمه للعمال، على أهمية الدور الذي تقوم به الفئات المساعدة والعمال، في تعزيز ودعم بيئة العمل وتوفير الخدمات وتنفيذ الأعمال المساندة التي تدعم جهود المؤسسات والمرافق الخدمية المختلفة.

واحتفى مركز شرطة حتا باليوم العالمي للعمال، وهنأ العميد مبارك الكتبي، مدير المركز، العمال بهذه المناسبة، قائلاً: «إن الاحتفاء بيوم العمال العالمي يأتي تقديراً لدورهم الذي يعتبر حجر الأساس في مسيرة التنمية».

مشيراً إلى أن مشاركة العمال في هذا اليوم تؤكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الشراكة المجتمعية مع هذه الشريحة من المجتمع، لضمان حفظ حقوقهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم بما يمكنهم من أداء مهام عملهم بالشكل المطلوب، وزيادة إنتاجيتهم بما ينعكس إيجاباً على المجتمع.

وكرم العميد مبارك الكتبي برفقة عدد من الضباط، العمال الذين يعملون بإحدى شركات الإنشاءات في منطقة حتا.

ونظّمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، مجموعة من الفعاليات التوعوية والترفيهية احتفاءً بـاليوم العالمي للعمال، بمشاركة واسعة تجاوزت 250 عاملاً من مختلف الجنسيات.

وأقيمت الفعاليات في عدد من مناطق تواجد العمال في الإمارة، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى فئة العمال، والتأكيد على دورهم الحيوي كشركاء في مسيرة التنمية الوطنية.