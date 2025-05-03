«إقامة دبي» تحتفي بيوم العمال عبر سلسلة فعاليات ميدانية

احتفاءً بيوم العمال العالمي، وضمن مبادرات «عام المجتمع»، نظّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي سلسلة من الفعاليات الميدانية المخصصة لفئة العمال في إمارة دبي، وذلك في عدد من الشركات والمواقع الحيوية.

وشهدت هذه الفعاليات مشاركة واسعة من العاملين من مختلف الثقافات، في تجسيد لالتزام إقامة دبي بتعزيز قيم التسامح والاحترام والتعايش، وترسيخ نهج التواصل المجتمعي الفاعل مع مختلف شرائح المجتمع، بما يعكس رؤية المؤسسة التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها.

وبتوجيه من الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، تم تشكيل فرق عمل ميدانية لزيارة الشركات والاحتفاء مع القوى العاملة بهذه المناسبة، تعزيزاً لقيم التواصل الإنساني والتقدير المباشر. كما تم إرسال تهنئة خاصة للعاملين عبر رسائل نصية، حملت عبارات الشكر والعرفان بمناسبة يوم العمال.

وقال المري: «لكل فرد مساهمة لا تُقدّر بثمن، وهذه الفعالية تمثّل رسالة تقدير متجددة واستمراراً لنجاحات سابقة شهدت تفاعل آلاف العاملين. وفي هذه المناسبة، نجدد امتناننا وتقديرنا للعاملين في مختلف القطاعات، ونحتفي بعطائهم المتواصل».

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة لإقامة دبي لتعزيز السمعة المؤسسية والمجتمعية، عبر مبادرات ترتقي بجودة الحياة، وتسهم في بناء مجتمع متماسك يثمن جهود كل من يشارك في نهضته بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وتوجهت إقامة دبي بتحية تقدير وامتنان إلى جميع أفراد القوى العاملة، عرفاناً بدورهم النبيل ومساهمتهم الفاعلة في ترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية تحتضن الجميع.