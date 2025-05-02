أجندة حافلة بالفعاليات بمركز دبي التجاري في مايو

يواصل مركز دبي التجاري العالمي تعزيز ريادة دبي العالمية من خلال أجندة فعاليات متنوعة خلال شهر مايو الجاري، والتي تضم مجموعة من المعارض والمؤتمرات العالمية في قطاعات متنوعة، تشمل التصميم الداخلي، والسفر والضيافة، والإعلام والترفيه، والمدفوعات والتجارة الإلكترونية.

ويشهد شهر مايو تنظيم مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات، من أبرزها معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال»، ومعرض إندكس دبي، ومعرض الفنادق، بالإضافة إلى مؤتمرات الاقتصاد الرقمي الرائدة، مثل معرض سيملس الشرق الأوسط، ومنتديات خبراء القطاعات المختلفة، مثل المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات»، ومعرض إنتجريت الشرق الأوسط، ومعرض سات إكسبو.

ويتضمن جدول مركز دبي التجاري العالمي الكامل لشهر مايو الفعاليات التالية: معرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات: 6-8 مايو، حيث يعود معرض بناء وتجهيز المطارات، الذي يعد ملتقى لقادة قطاع الطيران العالميين وصناع القرار الإقليميين وكبار المورّدين ومقدمي الخدمات في القطاع، في دورته الرابعة والعشرين.

ويقام المعرض بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية لقادة المطارات، ويستمر 3 أيام، يسلط خلالها الضوء على أحدث التقنيات والاتجاهات التي تقوم عليها عمليات تطوير تجربة المطارات، بدءاً من التحول الرقمي والاستدامة إلى التنقل الجوي في المدن وأنظمة الأمن المتطورة. وفي ظل خطط التوسع الطموحة التي تسعى المطارات الإقليمية والعالمية لتنفيذها، توفر هذه الفعالية منصة مهمة لاستكشاف الحلول المبتكرة ذات الصلة وتعزيز التواصل الفعال بين الأطراف المعنية في قطاع الطيران، وصياغة ملامح مستقبل البنية التحتية للقطاع.

ويعقد معرض ومؤتمر سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط بين 6-8 مايو، ويمثل المعرض المنصة الرئيسية للتواصل والتعاون بين خبراء قطاع الخدمات البحرية واللوجستية في المنطقة، ويوفر فرصة لاستكشاف أحدث المنتجات والخدمات التي تشكل مستقبل هذا القطاع.

وانطلقت فعاليات المعرض للمرة الأولى عام 2008، ويعد اليوم حدثاً محورياً للقطاع البحري. ويتيح المعرض لمزوّدي حلول أحواض بناء السفن ومصنعي المعدات البحرية ومقدمي خدمات القطاع البحري وخبراء الخدمات اللوجستية التواصل مباشرة مع صناع القرار وقادة القطاع عبر المؤتمرات وغيرها من فرص التفاعل الأخرى.

وتشمل أبرز فعاليات المعرض تسليم عدد من الجوائز، مثل جوائز «المرأة في القطاع البحري» وجوائز «#20under40»، التي تهدف إلى تكريم المواهب المتميزة في هذا القطاع.

جيسيك جلوبال

أما معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال»، فيعقد بين 6-8 مايو، وهو الحدث الرائد في الأمن السيبراني على مستوى المنطقة، بوصفه منصة فريدة لمؤسسات الأمن السيبراني لاستكشاف فرص التواصل مع قادة شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية في منطقة الخليج العربي. وتقام دورته الرابعة عشرة هذا العام تحت شعار «مستقبل طموح: المرونة السيبرانية المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي»، مستفيدة من النجاح الكبير الذي حققته دورة عام 2024، حيث سجلت الفعالية ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن مبادرات التوعية في مجال الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء. وفي ظل تصدُّر الأمن السيبراني قائمة أهداف التحول الرقمي، يوفر معرض «جيسيك» فرصاً لا تضاهى لعقد الشراكات في أحد أسرع أسواق الأمن السيبراني نمواً في العالم.

وينطلق مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية وقمة جيم إكسبو بين 7-11 مايو، وهو من أهم الفعاليات الترفيهية في دبي، ليقدّم تجربة غامرة لمحبي الألعاب من جميع الأعمار والمستويات. ويتضمن المهرجان 12 منطقة تفاعلية، منها منطقة اللاعبين، ومنطقة العائلة من بنك الإمارات دبي الوطني، ومنطقة الألعاب الكلاسيكية من كليات التقنية العليا، ومنطقة «ذا نارووز»، ويمزج بين الألعاب التنافسية، وثقافة البوب، والترفيه العائلي.

القمة الشرطية

وتمثل القمة الشرطية العالمية، التي تنطلق في دورتها الرابعة من 13-15 مايو، منصة عالمية تجمع الخبراء في مجال إنفاذ القانون، وصناع السياسيات، وقادة القطاع التكنولوجي الذين يسهمون في تشكيل مستقبل العمل الشرطي. وتقام القمة تحت شعار «تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي»، ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية أكثر من 17,000 زائر وأكثر من 250 جهة عارضة وما يزيد على 200 متحدث عالمي، بمن في ذلك قادة الشرطة من أكثر من 100 دولة.

كابسات

ويقام المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات» بين 13-15 مايو، ويعتبر المعرض الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال الإعلام والترفيه وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، حيث يحتفل هذا العام بمرور 30 عاماً على بداية انطلاقه، إضافة إلى ذلك، يمثل معرض «كابسات» الحدث المتخصص الوحيد الذي يركز على مستقبل الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويستقطب المعرض أكثر من 18,800 متخصص في مجال الإعلام والترفيه، بمن في ذلك المهندسون وخبراء تكامل الأنظمة والمتخصصون في قطاع البث وصناع المحتوى الرقمي، فضلاً عن مشتري وبائعي ومنتجي وموزعي المحتوى الرقمي.

وستجمع دورة هذا العام من معرض «كابسات» قادة القطاع من أكثر من 120 دولة. وستضم الأجنحة الصينية والفرنسية والألمانية للمعرض مجموعة متنوعة من شركات تطوير التقنيات الخاصة بوسائل الإعلام.

وينطلق معرض إنتجريت الشرق الأوسط بين 13-15 مايو بالتزامن مع معرض «كابسات»، ويعد منصة لالتقاء الخبراء في قطاع تكنولوجيا الصوتيات والمرئيات والوسائط لاستكشاف أحدث التقنيات في مجال التجارب الغامرة واللافتات الرقمية والفصول الدراسية الذكية ومراكز القيادة والتحكم، ويجمع المعرض بين التطبيقات الترفيهية وتطبيقات الأعمال عبر مختلف القطاعات.

أما معرض سات إكسبو فيقام من 13-15 مايو بالتزامن مع معرض «كابسات»، وهو منصة متخصصة تهدف إلى دعم الاستثمار والابتكار والتعاون العالمي في قطاعات تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية. وفي ظل التوسع المستمر الذي يشهده اقتصاد الفضاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يجمع معرض سات إكسبو بين الأطراف المعنية في مجالات اتصالات الأقمار الصناعية والبث والإعلام الرقمي لاستكشاف فرص جديدة للشراكة ودفع عجلة التقدم التكنولوجي.

وتحتضن دبي بيبي إكسبو من 16-17 مايو، حيث يجمع المعرض أفضل العلامات التجارية والخبراء والمتخصصين في رعاية الأم والطفل لتقديم دليل إرشادي شامل لتربية الأطفال. ويضم المعرض أكثر من 200 علامة تجارية رائدة تستعرض أحدث منتجات ومستلزمات الأطفال والتغذية والصحة والتعليم ورعاية الأمومة مع تقديم عروض حصرية خلال فترة المعرض، ما يجعله فرصة استثنائية للآباء والأمهات الحاليين والمستقبليين للتعرف إلى الابتكارات في المنتجات والخدمات المخصصة للعناية بالطفل.

سيملس الشرق الأوسط

ويقام معرض سيملس الشرق الأوسط من 20-22 مايو تحت شعار «مستقبل التجارة الرقمية»، المنصة الرئيسية في المنطقة للابتكار في مجالات المدفوعات والتقنيات المالية والخدمات المصرفية والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة وبطاقات التعريف الشخصية. ويعد المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، حدثاً مهماً للشركات التي تعتمد بالأساس على التقنيات الرقمية، ويضم أكثر من 750 جهة عارضة.

وتشهد فعاليات المعرض مناقشة ثمانية موضوعات مترابطة، تشمل سلاسة عمليات الدفع والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والبطاقات وبطاقات التعريف الشخصية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.

ويقام معرض كريبتو إكسبو دبي 21-22 مايو، ويعد أكبر قمة للعملات المشفرة في دبي، ما يرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين المبتكرة، ويشكل الحدث، الذي يستمر يومين، للمستثمرين والمتداولين وقادة القطاع منصة رئيسية لاستكشاف أحدث التطورات في مجال العملات البديلة والبلوك تشين وآليات التوافق، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. ويستضيف المعرض أكثر من 80 علامة تجارية رائدة في مجال العملات المشفرة، للكشف عن أحدث منتجات العملات الرقمية وفرص الاستثمار والتداول.

وتنطلق قمة أمازون لخدمات الإنترنت في الشرق الأوسط 21 مايو، حيث تجمع بين أصحاب الرؤى الاستشرافية لمستقبل الحوسبة السحابية وقادة قطاع التكنولوجيا ومبتكري التقنيات الرقمية على مستوى المنطقة في يوم حافل بالاكتشافات والابتكار والتعلم العملي.

وتُبرِز القمة، التي تهدف إلى استعراض الإمكانات التطويرية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، الكيفية التي تساعد بها تقنيات خدمات أمازون ويب المؤسسات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التوسع بطرق أذكى والابتكار بوتيرة أسرع والبناء من أجل المستقبل.

ويقام إندكس دبي بين 27-29 مايو، حيث نجح المعرض على مدى 3 عقود في ترسيخ مكانته كأبرز فعالية ومنصة رائدة لقطاع التصميم الداخلي والتجهيزات في المنطقة. ويجمع المعرض بين شركات التصنيع العالمية والموردين الإقليميين والمصممين والمهندسين المعماريين لاستكشاف أحدث المنتجات والتقنيات الذكية وأبرز التصاميم العصرية التي تسهم في إعادة تشكيل المساحات، وذلك في أنحاء الشرق الأوسط.

معرض الفنادق

ويقام معرض الفنادق بين 27-29 مايو، حيث ينطلق هذا العام في دورته الرابعة والعشرين، مرسخاً مكانته الفعالية الأبرز على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الضيافة.

ويمثل المعرض فرصة استثنائية تجمع ملّاك الفنادق ومديريها ومسؤولي المشتريات والمصممين على مدار 3 أيام من أجل التواصل واستكشاف فرص الشراكة والابتكار. ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 300 علامة تجارية عالمية تعرض أحدث الحلول والابتكارات والتقنيات المتعلقة بالمأكولات والمشروبات، والتصميم الداخلي، والعافية، وإدارة المنشآت والمرافق، بالإضافة إلى ذلك، يقدم المعرض رؤية استشرافية شاملة لمستقبل قطاع الضيافة.