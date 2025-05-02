محمد بن راشد: نموذج الإمارات الأفضل عالمياً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن نموذج الإمارات يعد الأفضل عالمياً بعد تحقيقها أداءً سياحياً غير مسبوق وأرقاماً قياسية في أعداد الزوار. جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه بمنصة «إكس» بمناسبة زيارته «معرض سوق السفر العربي 2025»، والذي اختتمت أعماله أمس بمشاركة قياسية ضمن الدورة الأكبر في تاريخه مستقطبةً أكثر من 2800 جهة عارضة.

وقال سموه في تدوينته أمس: «أثناء جولتي اليوم في سوق السفر العربي في دبي.. سوق سفر تشارك فيه 166 دولة و55 ألف متخصص في قطاع السفر والسياحة العالمي.. بحمد الله استمرت دولة الإمارات في أداء سياحي غير مسبوق وسجلت رقماً قياسياً باستقبال 30.7 مليون سائح العام السابق.. وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي حوالي 250 مليار درهم.. وستستقبل مطارات الدولة هذا العام أيضاً رقماً قياسياً يبلغ 150 مليون مسافر». وأضاف سموه: «هناك مقولة شهيرة تقول people vote with their feet أي أن الناس تصوت لك بحركتها.

عندما يتحرك السياح تجاه دولتك.. وينتقل رجال الأعمال نحو بلادك.. ويضخ المستثمرون أموالهم في اقتصادك.. نعلم أننا في الطريق الصحيح.. ونعلم بأن نموذجنا ضمن الأفضل عالمياً.. ونهنئ أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهة للعالم.. وبشهادة العالم».