28 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لـ«دبي الخيرية»

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن تلقيها تبرعاً بقيمة 28 مليون درهم من «بنك دبي الإسلامي»، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، والدعم الكبير والمتواصل من قبل البنك للجمعية، ولمؤسسات العمل الخيري والإنساني الإماراتي، وشرائح المستحقين سنوياً.

وأعرب أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، عن عميق الشكر وبالغ التقدير باسم مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، وجميع العاملين بالجمعية لبنك دبي الإسلامي على هذه المبادرة الكريمة، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية التاريخية المتينة، التي تربط الجمعية بالبنك.

وقال، إن هذا الدعم الكريم من بنك دبي الإسلامي ليس مجرد تبرع مالي، بل استثمار حقيقي في مستقبل الأفراد والأسر المتعففة في مجتمعنا، وهذه الشراكة الاستراتيجية مكنتنا على مر السنين من تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الرعاية الاجتماعية، ونحن على ثقة بأن هذا التبرع الجديد سيعزز من قدرتنا على توسيع نطاق برامجنا، والوصول إلى المزيد من المستحقين.