مكتوم بن محمد: الابتكار والشراكات النوعية طريقنا لصياغة المستقبل المالي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن الطريق نحو صياغة المستقبل المالي يتم عبر الابتكار والشراكات النوعية. جاء ذلك بمناسبة استقبال سموه أمس، ماساهيرو كيهارا، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «ميزوهو» المالية اليابانية العريقة، والتي تعد إحدى أكبر المجموعات المالية المتخصصة في مجال الأسواق والاستشارات المالية وحلول التمويل.

تعزيز العلاقات

ونوه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي جرى في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، بالتزام الإمارات بتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتوسيع دورها المحوري في مجال الخدمات المالية عالمياً.

ولفت سموه إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة وتمثل ركيزة مهمة لهذه الرؤية من بنية تحتية عالمية المستوى وتشريعات وأطر تنظيمية مرنة ومتطورة وبيئة أعمال محفزة على الإبداع والابتكار، وهي عوامل توفر مجتمعة للشركات المالية العالمية منصة مثالية للاستفادة من الفرص الناشئة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «نؤمن أن المستقبل المالي يصاغ من خلال الابتكار، والشراكات النوعية، والقدرة على الربط بين الشرق والغرب عبر منصة متكاملة تصنع الفرص وتعيد صياغة مفاهيم الاقتصاد الجديد». وأضاف سموه: «استقبلت اليوم ماساهيرو كيهارا، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ميزوهو المالية اليابانية، إحدى أكبر المجموعات المالية المتخصصة في الاستشارات المالية وحلول التمويل، وذلك لمناقشة سبل توسيع الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات التمويل العالمية ودبي.. نواصل عبر هذه الشراكات ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً يحتضن الفرص والنجاحات ويسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي».

طموحات

وتطرق اللقاء إلى الطموحات الكبيرة التي حددتها دبي لمستقبل قطاعها المالي، والتي ترجمتها مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لا سيما على صعيد الوصول بدبي إلى قائمة أهم 4 مراكز مالية عالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار العالمية، مرتكزة في ذلك على قاعدة صلبة من الأطر التشغيلية والقانونية والتنظيمية الرائدة، ونهج عمل يقوم على بناء وتوطيد الشراكات الناجحة مع كبرى الشركات المالية حول العالم.

واستعرض سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مع الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «ميزوهو» المالية خطط المجموعة وتطلعاتها لمستقبل نشاطها في المنطقة، كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون، لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.

كذلك، تناول اللقاء أبرز المحفزات التي تقدمها دبي لمجتمع الأعمال والمستثمرين العالمي، والمميزات التي تجعلها منصة انطلاق مثالية للشركات المالية الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها في المنطقة، بما تدعمه من فرص تعزيز الشراكات الجديدة مع الأسواق الناشئة.

حضور

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

وتقدم مجموعة «ميزوهو» المالية، ومقرها الرئيسي طوكيو، حلولاً متكاملة تجمع بين الخدمات المصرفية والأوراق المالية وإدارة الأصول من خلال شبكتها العالمية التي تغطي الأسواق الدولية الرئيسية. وتخدم المجموعة قاعدة عملاء متنوعة تشمل الشركات الكبرى والمؤسسات المالية ومؤسسات القطاع العام وكذلك الأفراد.

يذكر أن المجموعة قد أعلنت في ديسمبر الماضي إجمالي حجم الأصول التابعة لها والذي بلغ نحو 285 تريليون ين ياباني. وقد وصل عدد موظفي المجموعة إلى أكثر من 52000 موظف حتى نهاية شهر مارس 2024. وترتكز عمليات المجموعة اليابانية في دبي على «بنك ميزوهو»، و«ميزوهو إنترناشونال» التابعين لها من خلال مكاتبهما في مركز دبي المالي العالمي.