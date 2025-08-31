شرطة دبي تطلق مبادرة «سعادتنا من سعادتكم» لخدمة المتعاملين

ترأس اللواء حارب محمد الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، بحضور اللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اجتماعاً موسعاً مع مديري مراكز الشرطة ونوابهم ورؤساء أقسام السجل الجنائي، ناقش خلاله سبل تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وأطلق اللواء حارب الشامسي، خلال الاجتماع، مبادرة مجتمعية جديدة تحت شعار «سعادتنا من سعادتكم»، تهدف إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين وإسعادهم، إلى جانب تخصيص تكريم شهري على مستوى المراكز للموظفين المتميزين في خدمة المجتمع والمتعاملين، تعزيزاً لروح المبادرة والإبداع في العمل الشرطي.

وأكد اللواء الشامسي أن شهر سبتمبر من العام الجاري سيخصص بالكامل لخدمة المتعاملين في مراكز الشرطة، عبر تقديم خدمات راقية ومتميزة للجمهور، وخلق روح من التنافس الإيجابي بين الموظفين، على أن يتم في نهاية الشهر تنفيذ استبيان شامل لقياس رضا المتعاملين في كل مركز، بما يعزز مسيرة شرطة دبي في مجال التميز الحكومي والخدمات الذكية.

وشدد على الدور المحوري للضابط المناوب في التعامل مع الجمهور وخدمتهم، وضمان عودة الحقوق إلى أصحابها، مؤكداً أن حقوق الناس لا مجال للتهاون فيها، وأن كفاءة الضباط في عملية اتخاذ القرار تحظى بدعم كامل من القيادة الشرطية.