«شرطة وبلدية دبي» تتعاونان في التحقيق بحوادث السلامة العامة والمهنية

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية مستوى أداء الخدمة مع بلدية دبي في مجال التحقيق بحوادث السلامة العامة والمهنية، وذلك تعزيزاً للتعاون المشترك بين الجانبين، وبما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في تعزيز سلامة المجتمع والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وقّع الاتفاقية عن الشرطة العميد منصور يوسف القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وعن البلدية الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد أدوار ومسؤوليات كل طرف عند وقوع الحوادث ذات الصلة، وضمان سرعة الاستجابة والتحقيق الفعّال، إلى جانب وضع آليات لتبادل المعلومات والتقارير والتنسيق الميداني بما يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى القيادة العامة لشرطة دبي تأمين مواقع الحوادث والإبلاغ عنها خلال أربع ساعات من رصدها، إضافةً إلى تقديم كافة الإفادات والمستندات المطلوبة لدعم التحقيقات.

فيما ستقوم بلدية دبي بالاستجابة خلال 24 ساعة لمواقع الحوادث ضمن نطاق اختصاص البلدية، وتقديم الخبرة الفنية اللازمة للتحقيق في الحوادث وتقييم الوضع.

وقال العميد منصور يوسف القرقاوي: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود لضمان بيئة آمنة ومستدامة. إن التعاون مع بلدية دبي في مجال التحقيق بحوادث السلامة العامة يعكس التزامنا بتعزيز سرعة الاستجابة وجودة التحقيقات بما يحفظ الأرواح ويصون الممتلكات».

وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لدعم جهود دبي في مجال السلامة والصحة المهنية، قائلة: «نعمل جنباً إلى جنب مع القيادة العامة لشرطة دبي لتطوير آليات الاستجابة والتحقيق في الحوادث، ونحرص في بلدية دبي على تطوير وتطبيق أفضل معايير السلامة العامة والمهنية، بما يعزز من كفاءة واستدامة منظومة السلامة العامة، ويرسّخ مكانة دبي مدينة رائدة في تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة».