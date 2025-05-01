جمعية الصحفيين تستقبل وفد اتحاد الإعلام السياحي

زار وفد من الاتحاد العربي للإعلام السياحي مقر جمعية الصحفيين الإماراتية في دبي لتعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية. وكان في استقبال الوفد فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة الجمعية ، ومحمد سعيد الطنيجي نائب رئيس الجمعية وحسن عمران الشامسي أمين الصندوق ومحمد سالم العلي مدير المشاريع بالجمعية وعدد من الإعلاميين.

وضم وفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي كلاً من الدكتور سلطان اليحيائي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والكاتب الصحفي مصطفى عبدالمنعم، مؤسس الاتحاد، وخالد آل دغيم، رئيس الجمعية السعودية للإعلام السياحي رئيس الجمعية الخليجية للإعلام السياحي، وحسين المناعي، نائب رئيس الجمعية الخليجية، وزيد السربل، ممثل الاتحاد في دولة الكويت.

وقدمت فضيلة المعيني عرضاً شاملاً عن تاريخ الجمعية الصحفيين الإماراتية، وتحدثت عن أبرز محطاتها وتاريخ تأسيسها ورموزها الذين أسهموا في نهضة الصحافة الإماراتية والعربية. وأقامت الجمعية حفلاً تكريمياً على شرف الوفد الزائر.