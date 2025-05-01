القمة الشرطية العالمية تبحث في دبي التحدّيات الطارئة وتطوير تقنيات إنفاذ القانون

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم شرطة دبي من 13 إلى 15 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، النسخة الرابعة من القمة الشرطية العالمية، بحضور قادة أبرز قوات الشرطة ورجال إنفاذ القانون في العالم، وأكثر من 150 خبيراً ومتحدثاً عالمياً بارزاً يُمثلون أكثر من 100 دولة، ما يرسخ مكانة القمة منصة رائدة للتعاون وتبادل المعارف ومشاركة الرؤى حول كيفية التعامل مع التحديات الطارئة.

وسبل تطوير تقنيات إنفاذ القانون وتعزيز السلامة المجتمعية، وخاصة مع توجه وكالات إنفاذ القانون حول العالم نحو اعتماد التقنيات المتطورة، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وبصفتها الشريك الاستراتيجي والناقل الرسمي لوفود القمة، وتأكيداً على التزامها المستمر بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة، تواصل طيران الإمارات، الناقلة الجوية الرائدة في دولة الإمارات، شراكتها الاستراتيجية مع القمة الشرطية العالمية هذا العام.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: نفخر بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية الراسخة مع شرطة دبي، بما يعزز مكانة دبي على خارطة العالم واحدة من أكثر المدن أمناً واستقطاباً للسياحة والأعمال. وأضاف سموه: ينسجم دعمنا للقمة الشرطية العالمية مع رؤيتنا الاستراتيجية.

ولا سيما في مجالات أمن الطيران وحماية الأصول الحيوية مثل المطارات والطائرات والمسافرين، إذ تمثل هذه القمة منصة محورية لتعزيز التعاون الدولي، وتطوير سياسات موحدة ترتقي بمستويات أمن الطيران عالمياً، وهو ما يتماشى مع التزام طيران الإمارات المستمر بالمساهمة الفاعلة في ترسيخ معايير الأمن والسلامة على مستوى القطاع ككل.

استشراف المستقبل

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: تعكس القمة الشرطية العالمية مكانة دبي إحدى أبرز الوجهات العالمية في السلامة والأمن، ويأتي تنظيم هذه القمة كجزء من جهودنا المستمرة لتعزيز التعاون الشرطي والأمني الدولي، واستباق التحديات الأمنية المتصاعدة والمتغيرة عبر حلول مبتكرة واستراتيجيات فعالة.

وأضاف معاليه: إن القمة التي تنعقد سنوياً تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تُسهم في استشراف مستقبل العمل الشرطي والأمني، وتمنح الجهات الشرطية فرصة المشاركة في الكشف عن أحدث الأساليب التي تستخدمها المنظمات الإجرامية حول العالم وكيفية كشفها والحد منها، بما يُسهم في ترسيخ منظومة الأمن الشامل، وتعزز استقرار المجتمعات محلياً وإقليمياً وعالمياً.

يشارك في فعاليات القمة مجموعة من المتحدثين والخبراء العالميين الذين يناقشون مستقبل العمل الشرطي المبتكر والشامل والذكي، بمن فيهم جيل ميشود، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، الذي سيلقي كلمة رئيسة بعنوان «صياغة مستقبل الأمن المجتمعي وتعزيز الشراكات بين المجتمع والشرطة».

كما سيناقش كل من إيراكلي بيريدز من معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ومايكل ليفاين دور التكنولوجيا في مستقبل العمل الشرطي، وسوف يشارك في القمة ناشطون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بمن فيهم تيريزا فلوريس، ومتخصصون في الأمن السيبراني، بمن فيهم د. كاريس سافيديس، كما تناقش جيمينا فيفيروس الأخلاقيات المهنية، وسوف تخصص القمة مجموعة من الجلسات حول حقوق الأطفال وحمايتهم.

وخلق عالم رقمي آمن خالٍ من الاعتداء على الأطفال، ومكافحة إساءتهم واستغلالهم، والتي سوف يتحدث فيها كل من مريم العبيد، المستشارة في المجلس التنفيذي في دبي، وبراجاثي تومالا، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال، ود. إيلودي ترانشيز، المحاضرة الأولى في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.

ويبحث القادة المشاركون في القمة التحديات التي تواجه العاملين في أجهزة ووكالات إنفاذ القانون في العالم، وسوف يطرحون ويناقشون الحلول المبتكرة لتعزيز الأمن والحد من المخاطر.

وذلك من خلال 4 مسارات متخصصة تغطي 12 موضوعاً رئيساً، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الجريمة المنظمة، وشرطة بلا حدود، وما بعد التحول الرقمي، ومكافحة المخدرات، وأمن الطيران، والعمليات الشرطية، والأمن والاحتيال السيبراني، والذكاء الاصطناعي، ومنع الجريمة والشرطة المجتمعية، وأمن وسلامة الطرق، وإنفاذ القانون وبناء القدرات لدى الشباب.

وتحظى القمة الشرطية العالمية 2025 بدعم من منظمات دولية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، والجمعية الدولية لقادة الشرطة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الشرطة التابع للاتحاد الأوروبي (يوروبول)، وجهاز الشرطة الخليجية، وغيرها من المنظمات الدولية، إضافة إلى عدد من الشركاء الآخرين والرعاة، الذين يعكسون التزاماً واضحاً بتطوير العمل في مجال إنفاذ القانون، واستدامة أمن المجتمعات.

معرض دولي

وتواصل القمة الشرطية العالمية ترسيخ مكانتها منصة رائدة للابتكار في مجال الأمن العام، إذ يُقام على هامشها وبالتزامن معها معرض دولي بمشاركة 200 شركة عارضة، يستعرضون أحدث التقنيات والبرامج الرقمية والتكنولوجية ونظم الذكاء الاصطناعي الرائدة في مجال الحلول الأمنية والمركبات المدرّعة.

وتقنيات السلامة البحرية وأنظمة المراقبة والتعرف إلى هوية الأشخاص؛ وتؤكد هذه الشراكات الاستراتيجية حرص القمة على تعزيز جسور التعاون بين رواد الصناعة والخبراء في مجال إنفاذ القانون الداعمين لعمليات مكافحة الجريمة والتزامها بتوفير أحدث التقنيات والحلول الأمنية.

أحمد بن سعيد:

القمة تعزز التعاون الدولي لتطوير سياسات موحدة ترتقي بأمن الطيران عالمياً

عبدالله المري:

استباق التحديات الأمنية عبر حلول مبتكرة واستراتيجيات فعّالة

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12 موضوعاً رئيساً تتصدرها مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة والتحول الرقمي