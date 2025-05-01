«لقاءات أفضل الممارسات الحكومية» تؤكد أهمية الاستباقية لتصميم الخدمات المجتمعية

اختتمت، أمس، أعمال «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية 2025»، التي جمعت قادة ومديري الجهات الحكومية وخبراء محليين ودوليين، أجمعوا على أهمية الاستباقية والتكامل لتصميم خدمات حكومية وتجارب متكاملة تخدم الأفراد والمجتمع وفق أفضل الممارسات، وتعزز مقومات تميز وريادة العمل الحكومي في دبي، وتضاعف جاهزيته للمستقبل.

وأكدت مخرجات «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية 2025» أن بناء مستقبل مستدام يتطلب استثماراً دائماً في الموارد والكفاءات، وتطوير منظومة العمل الحكومي، بما يواكب التطلعات المستقبلية، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتأتي اللقاءات، التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي يومي 29 و30 أبريل 2025، ضمن الجهود التشاركية لتحقيق خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، ودعم تحقيق مستهدفات «سياسة خدمات 360»، بما يعزز استباقية العمل الحكومي وقدرته على التطوير المستمر في ظل المتغيرات العالمية.

نتائج قياسية

وبهذه المناسبة أكد الدكتور هزاع خلفان النعيمي، مساعد الأمين العام لقطاع التميز والخدمات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أن «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية 2025» تسلط الضوء على الأوجه المختلفة والتجارب المتنوعة للتميز الحكومي وريادة الخدمات الحكومية في دبي، كما تمثل منصة رئيسية لتجديد التزام دبي بالريادة والابتكار في العمل الحكومي.

وقال: «تضع حكومة دبي استراتيجيات مبنية على المعطيات والبيانات والأفكار الإبداعية لاستدامة النجاح، لتواصل تصميم مستقبل العمل الحكومي، وفق معايير عالمية متجددة توائم تفرد دبي، التي تضع الإنسان محوراً في جميع عملياتها، و«لقاءات أفضل الممارسات الحكومية» هي منصة جامعة تسلط الضوء على أهم التجارب والمبادرات الحكومية بدبي، وتروي قصص نجاحها،.

وتعرض محطات رحلتها ليستفيد منها الجميع. وهذه التجارب المتميزة في دبي تحفز على تحقيق المزيد على المستوى المحلي، وتشكل نموذجاً ملهماً يحتذى به، ويمكن مشاركته مع الكثير من شركائنا على المستوى العالمي».

واقع التميز

وسلط الدكتور النعيمي، خلال جلسته في اليوم الثاني، الضوء على واقع التميز والخدمات الحكومية الريادية في دبي بالأرقام، مستعرضاً نتائج الدورة التقييمية لمنظومة التميز الحكومي ونموذج النخبة لعام 2024.

فقد بلغ متوسط تحسن أداء حكومة دبي %9 عن الدورة السابقة، وسجلت تقدم أداء 80 % من الجهات الحكومية مقارنة مع الدورة السابقة.

وتطرق إلى نتائج برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية وأثر تطبيق سياسة خدمات 360 في المرحلة الأولى التي خفضت زمن انتظار الحصول على الخدمة بنسبة 98 %، ورفعت ثقة المتعاملين بجهود التحسين إلى 91 %.

كما عرض نتائج دراسات التقييم التي حققت 96 % لدراسة المتسوق السري، و94 % لدراسة سعادة المتعاملين، و87 % لدراسة سعادة الموظفين.

تكريم

وتخلل الفعالية تكريم خريجي الدفعة الثانية من برنامج مستشار الابتكار الحكومي، الهادف إلى تطوير قدرات موظفي حكومة دبي الابتكارية، وتعزيز وترسيخ الفكر الاستباقي وثقافة الابتكار في الجهات الحكومية، من خلال التعرف على منهجيات عالمية متميزة.

وأدوات عملية مبتكرة وفق أفضل الممارسات الحكومية، ووصل مجموع خريجي البرنامج في دفعتيه إلى أكثر من 80 موظفاً من 30 جهة حكومية بدبي.

محاور استراتيجية

وشهدت اللقاءات سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية، التي ناقشت أبرز المحاور ذات الأولوية لحكومة المستقبل.

وتناولت الجلسات موضوعات أساسية مثل مستقبل الخدمات الحكومية في ظل التحول الرقمي، وصعود تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، ودور فرق العمل الحكومية المبتكرة في تعزيز الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى آليات تسريع نقل المعرفة لبناء كفاءات قادرة على قيادة التحول الحكومي.

توصيات

وأكد المشاركون في أعمال وجلسات «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية 2025» على جملة توصيات عامة أبرزها: مواصلة العمل التكاملي بين مختلف الجهات الحكومية في دبي، بما يحقق هدف خدمة الناس وإسعاد المتعاملين، ويضاعف الأثر المجتمعي للسياسات الاستراتيجية كسياسة خدمات 360، مع ضرورة استمرارية الارتقاء بالخدمات الحكومية في دبي.

كما خلصت التوصيات إلى ضرورة مواصلة التعاون الحكومي في مشاريع استراتيجية كمشروع «بُناة المدينة»، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وغايته العليا خدمة الناس من المواطنين والمقيمين بتجاوز التحديات التشريعية والتنظيمية.

وتسريع تطوير خدمات تسهل الإجراءات، وتختصر الوقت والجهد، مؤكدين أن لا وجود للمستحيل في دبي، التي تضم اليوم أكثر من 200 جنسية، تلبي احتياجاتهم، وتتجاوز توقعاتهم، وتترجم تطلعاتهم عبر خدماتها الاستباقية، والمبتكرة والسلسة والمتكاملة.