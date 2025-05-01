«بيت الخير» تنفق27 مليون درهم على مشاريع الإطعام

أعلنت جمعية بيت الخير أن مشاريع «إطعام الطعام» حققت خلال الربع الأول من 2025 تطوراً لافتاً؛ إذ بلغ مجموع ما أنفقته هذه المشاريع ما يزيد على 27 مليون درهم، وبلغ عدد الوجبات التي وزعتها مليوناً و726 ألفاً و47 وجبة، بقيمة إجمالية بلغت 18 مليوناً و879 ألفاً و516 درهماً.

وتنطلق مشاريع الإطعام من قيمة إنسانية حض عليها الدين الحنيف الذي جعل إطعام الطعام كفارة للذنوب ليشجع الناس على عطاء يعود بالخير على الناس يطهرهم به ويزكيهم وهي في الإمارات قيمة مجتمعية أصيلة بإكرام الجار والضيف والمسكين وعابر السبيل بالضيافة والإطعام بما أفاض الله على هذا الوطن من وفرة ورخاء وهي قيمة أكدتها الأجندة الوطنية لرفع مؤشر التكافل والتلاحم المجتمعي.

وأضافت الجمعية إلى أغراضها الخيرية إسعاد العمال المقيمين ضمن الفئات المستهدفة من نشاطها الخيري من خلال مشروعيها «الطعام للجميع» و«إفطار صائم» فقدمت لهذه الشريحة المهمة التي تسهم في مشاريع التنمية وورش العمران التي تزدهر داخل الدولة وجبة غذائية متكاملة منها مليون و681 ألفاً و398 وجبة إفطار وزعت خلال الشهر الفضيل إضافة إلى 44 ألفاً و649 وجبة وزعت في بقية الأسابيع بقيمة إجمالية بلغت حوالي 19 مليون درهم.

وبلغ ما أنفقه مشروع المواد الغذائية التي تقدم دعماً للأسر حتى مارس 2025 مبلغ 2,3 مليون درهم وتم تعزيز هذه الحصص في موسم رمضان بتقديم 4980 حصة مير وزعت على آلاف الأسر المواطنة الأقل دخلاً لتكفيها طيلة الشهر الكريم بقيمة 6,1 ملايين درهم.

كما تقدم «بيت الخير» حصصاً داعمة للأسر من اللحوم الطازجة من خلال مشروع «نسك» الذي يأتي من تبرعات المحسنين بالذبائح وغيرها من العقائق والنذور على مدار العام لتضاف إلى ما سينفقه مشروع الأضاحي على أعتاب العيد الكبير الذي من المتوقع أن يوزع نحو 2500 ذبيحة على 8000 أسرة.