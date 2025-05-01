جلسة في «ديهاد 2025» تبحث فرص وتحديات القطاع الخيري

شاركت جمعية دبي الخيرية في جلسة حوارية نظمتها مؤسسة «دي بي ورلد الخيرية»، تحت عنوان «إعادة كتابة الأثر: النهوض بالقطاع الخيري في دبي، من خلال التكامل والشفافية والابتكار»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير.

وهدفت الجلسة إلى تطوير المؤسسات الخيرية، واستكشاف الفرص والتحديات التي تواجهها، وتعزيز قدرتها على إحداث تأثير مستدام، ومناقشة آليات مبتكرة لزيادة فعاليتها، وتوسيع نطاق تأثيرها في المجتمع، من خلال التأكيد على أهمية التكامل والشفافية والابتكار، كركائز أساسية للنهوض بالقطاع الخيري في دبي.

شارك في الجلسة ست جهات فاعلة بالمجال الخيري والإنساني في دبي، هي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة تنمية المجتمع، وجمعية دبي الخيرية، وجمعية دار البر، ومؤسسة نور دبي، إضافة إلى الجهة المنظمة «مؤسسة دي بي ورلد الخيرية».

وأكد أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، خلال الجلسة، أن التكامل مع المنصات الرقمية والتنظيمية، أسهم بالفعل في إحداث نقلة نوعية في تطوير الأداء الخيري في دولة الإمارات، ما ساهم في بناء قطاع خيري، يتميز بوصول أوسع وأكثر فعالية للمتبرعين والمستفيدين، ومستوى أعلى من الشفافية والمصداقية، وكفاءة تشغيلية مُحَسّنة، وتنسيق وتعاون أفضل بين الجهات الفاعلة، وقدرة أكبر على تبنّي الابتكار.

مشيراً إلى أن المنصات التنظيمية تلعب دوراً مهماً في تنظيم عمل المؤسسات الخيرية، وتوجيهها نحو تلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع، ما يقلل من الازدواجية في الجهود.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن مستقبل التعاون بين المؤسسات الخيرية المحلية، والجهات الداعمة، يحمل آفاقاً واعدة لتطوير القطاع الخيري، وتعزيز تأثيره.